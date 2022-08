Presidente de Dimayor advierte que se viene "anuncio importante" para el fútbol femenino

Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, dio a conocer este martes 2 de agosto que se "viene un anuncio" importante para el desarrollo del fútbol femenino en el país.

El directivo explicó que al interior de la Dimayor se está trabajando para que el fútbol femenino sea autosostenible y llame la atención de la empresa privada.

"Tenemos avances para el año entrante. Queremos tener una planeación para todo el año, con torneo en los dos semestre. Aspiro a que se pueda jugar con 20 clubes con un total apoyo institucional por parte de la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y de la empresa privada. Un anuncio importante se nos viene pronto".

Jaramillo aclaró por qué no se disputó liga en el segundo semestre de 2022 y cuál fue la idea que le planteó a los clubes.

"He apoyado la continuidad del fútbol femenino con muchas críticas. Le quise dar continuidad a la liga en el segundo semestre, pero entiendo la posición de los clubes en el tema financiero y el tema de planeación. Nunca quise hacer un anuncio y no cumplir. Entiendo a los clubes por no tener los recursos para una nómina, propuse un octagonal y tampoco fue aceptado porque no habían los ocho equipos".

El presidente de la Dimayor aseguró que a pesar de las críticas, los resultados obtenidos por la Selección Colombia tienen que ver con el desarrollo que ha tenido la liga femenina.

"Hemos trabajado por muchos años en el tema del fútbol femenino, parte del trabajo se ve reflejado en los buenos resultados a nivel de selección. Es muy importante que esto tenga una continuidad".