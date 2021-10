Presidente de la Dimayor se plantea un cambio de formato en el fútbol colombiano

El fútbol profesional colombiano podría modificar su formato para el año 2022, teniendo en cuenta las elecciones locales y el campeonato mundial de la Fifa, que se realizará a partir del mes de noviembre,

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aseguró que le planteará a los clubes miembros una estructura diferente, a pesar de los compromisos comerciales y debido a las novedades del próximos año.

"Voy a plantearle a los clubes, por lo que he visto, varios cambios, no sé si lo van a aceptar, tenemos que pensar en un fútbol diferente. Un sistema de campeonato diferente. En un gremio diferente y en el futuro un sistema de campeonato distinto", dijo en diálogo con ESPN.

Jaramillo manifestó que con la experiencia ganada en el cargo de presidente de la Dimayor tiene la posibilidad de proponer variantes en el fútbol colombiano, pero todas están condicionadas a la aprobación o no de los presidente de cada uno de los clubes.

"Qué sigue para el fútbol, ya, después de la experiencia, siguen muchas cosas positivas, voy a plantear a los clubes directamente, por lo que he visto este año. Voy a plantear cambios. No sé si lo van a aceptar, no sé si los cambios serán muchos, al mismo tiempo, tenemos que pensar en el fútbol y en el gremio. Entre esos cambios está un sistema de campeonato diferente, no es fácil desde el punto de vista comercial, tengo que ser sincero", indicó.

Finalmente, el presidente de Dimayor aceptó que el cambio en el formato podría afectar el aspecto comercial, pero también consideró las elecciones en Colombia en el 2022 y el Mundial de la Fifa, que cambió su fecha.

"Todos sabemos de las ventajas y desventajas de un formato de campeonato de un año y la diferencia de uno cada semestre. Tenemos una presión grande el próximo año con tres fines de semanas de elecciones y tendremos Mundial de fútbol donde el 15 de noviembre no debemos estar jugando fútbol. Por lo tanto puede haver la posibilidad de presentar un campeonato diferente para el otro año", dijo.