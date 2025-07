Presidente de Nacional habló de un estadio propio: "es parte de..."

En declaraciones recientes, Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, habló sobre la posibilidad de que el club cuente con un estadio propio. El dirigente abordó distintos aspectos relacionados con este proyecto y explicó por qué aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

Arango expresó que la idea existe, pero que requiere de una evaluación profunda desde varios frentes. “Es un anhelo mío, pero entender cómo podría funcionar, dónde podría funcionar… Lo hablamos mucho con los jefes y con la junta directiva, dónde pudiera llegar a ser y ese es uno de los primeros interrogantes grandes”, afirmó.

Uno de los principales desafíos señalados es encontrar una ubicación que iguale las condiciones actuales del estadio Atanasio Girardot. Arango explicó que superar la infraestructura y las facilidades del escenario actual no es tarea sencilla. “Un mejor espacio que el Atanasio no existe. Crear todas condiciones de transporte público, de conveniencia en los barrios de Medellín, de capacidad, de todo lo que tiene el estadio positivamente más la historia y el cariño que le tiene la gente, no es sencillo”, explicó.

El dirigente también enfatizó que el tema debe ser analizado con una perspectiva empresarial, evaluando no solo el impacto deportivo sino también el financiero y logístico. “Si al final la respuesta es no, pues será no, pero sí queremos y pienso que un equipo como Nacional tiene que entender muy bien ese negocio para saber si se mete o no se mete”, señaló.

Además, Arango mencionó que uno de los principales obstáculos para avanzar en el proyecto es el costo del suelo en Medellín. Según explicó, competir por terrenos en la ciudad implica enfrentar los altos valores del mercado inmobiliario. “Ese es el gran problema que existe hoy en Medellín. La tierra en Medellín es muy costosa y se compite contra vivienda y comercio”, agregó.

Por último, el presidente insistió en que el análisis debe hacerse con calma para determinar si el modelo es viable. “Se hace muy complejo que el negocio funcione cuando invierte en esos terrenos para hacer un estadio que digamos lo monetizas en puntos muy particulares de la semana. Pero que tenemos que pensar bien para entender si funciona o no el negocio”, concluyó.