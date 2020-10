Presidente de River Plate reveló los elogios de Florentino Pérez a Juan Fernando Quintero

Después de algunos días de incertidumbre, se confirmó que el volante colombiano de 27 años Juan Fernando Quintero Paniagua no es más jugadores de River Plate tras haber aceptado una oferta del fútbol de China.

A pesar de las dudas que surgieron con respecto a la negociación, se ha revelado que el mediocampista está en Colombia tramitando la visa china y en los próximos días viajaría al país asiáticos para firmar para realizar los exámenes médicos y firmar su contrato con el nuevo club.

Sobre lo que fue el paso del colombiano por River Plate, su presidente, Rodolfo Raúl D'Onofrio, dio a conocer en diálogo con TyC Sports lo que extrañará del futbolista y al mismo tiempo reveló los elogios que recibió por parte de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, cuando disputaron la final de la Copa Libertadores ante Boca en el Santiago Bernabéu.

D'Onofrio contó que Quintero le comunicó a Gallardo el deseo que tenía por aceptar la oferta de China, la cual le comunicó directamente a Marcelo Gallardo.

"En el caso de Quintero, él le avisa a Gallardo de la oferta de China. Él ya veía que su futuro era otro. La oferta de China era tremenda. No nos quedó otra que seguir este camino, pelear por el valor del jugador", indicó.

Por otro lado, el directivo describió cómo era su relación con el colombiano y destacó un particular momento previo a la final de la Copa Libertadores contra Boca.

“Yo no soy mucho de meterme con los jugadores, eso es cosa de Gallardo. Pero él (Quintero) es uno de esos jugadores que tú ves le gusta el afecto. Entonces un día antes en la cena le dije que él iba a hacer un gol o algo importante", dijo.

Finalmente, D'Onofrio contó que en el marco de la final de la Copa Libertadores contra Boca, él compartía el palco con Florentino Pérez, presidente de River Plate, quien quedó impresionado con el talento del antioqueño, que posteriormente definió el título con su gol.

"Lo que vamos a extrañar de Quintero es que el segundo gol a Boca en Madrid no me lo olvido nunca. Se lo voy a agradecer toda la vida. Sé cómo lo viví y de qué manera. Estaba viendo con el presidente del Real Madrid cuando veo el cambio de Quintero. Le dije que iba a generar un cambio importante. A cada rato me decía 'oye, cómo juega este chaval'. Al rato, hace el gol que no nos vamos a olvidar en la vida", puntualizó.