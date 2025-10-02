Presidente del Fenerbahce confirmó duro momento sobre Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán sigue despertando la atención en Turquía y Colombia. Una lesión sufrida en el partido frente al Benfica lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego y ha generado preocupación tanto en su club como en la Selección. Sin embargo, lo llamativo en este caso no es solo la ausencia del atacante, sino la cercanía del presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, quien ha mostrado un interés poco común en la evolución de uno de sus jugadores.

Desde su llegada al conjunto de Estambul, Durán fue visto como una de las incorporaciones con mayor proyección. Pero el infortunio llegó temprano: la dolencia lo dejó fuera de las convocatorias en un momento crucial de la temporada. Hasta ahora, el cafetero ha perdido siete compromisos oficiales cinco correspondientes a la Superliga turca y dos de la Europa League, dejando un vacío en el esquema ofensivo que dirige el cuerpo técnico.

Lo más sorprendente de esta situación es la actitud del dirigente. Según el periodista turco Onur Tuğrul, el presidente ha tomado un rol activo en el proceso de recuperación. “Durán necesita atención especial, y Sadettin Saran se la brindó”, reveló el comunicador, al destacar que el directivo incluso se ha comunicado en español con el atacante y lo ha llamado por teléfono para transmitirle confianza. Estos gestos, que van más allá de lo protocolario, demuestran un compromiso personal hacia el futbolista.

La figura de Saran ha tenido protagonismo desde que asumió la presidencia el pasado 21 de septiembre. En pocas semanas, se ha mostrado como un líder que no se limita a las oficinas, sino que también se involucra en la vida del vestuario. Para el entorno del Fenerbahçe, su manera de manejar este tipo de situaciones refleja un estilo de gestión basado en el contacto directo y la empatía.

Mientras tanto, el club atraviesa un momento particular en la Superliga de Turquía. Aunque se mantiene invicto en lo que va del certamen, la diferencia de seis puntos con respecto al Galatasaray mantiene latente la presión. Recuperar a Durán en el frente de ataque podría ser determinante para no perder terreno en la lucha por el título y, al mismo tiempo, reforzar la ambición en la competencia europea.

En cuanto a los plazos de recuperación, la prensa otomana ha señalado que la evolución del colombiano es positiva y que podría reincorporarse a los entrenamientos tras la fecha FIFA. Si todo se cumple como está previsto, su regreso estaría programado para finales de octubre, lo que abriría la posibilidad de verlo nuevamente en acción antes del cierre del mes.

Para la Selección Colombia, la baja de Durán también ha tenido repercusiones. Su nombre no aparece en la lista para los amistosos contra Canadá y México, lo que abre la puerta a otros atacantes como Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández. No obstante, el regreso del ariete a plenitud física sería una gran noticia pensando en los próximos desafíos de las Eliminatorias.

En definitiva, la historia de Durán en este tramo de la temporada se ha convertido en un ejemplo de cómo la cercanía y el respaldo institucional pueden marcar la diferencia en el proceso de recuperación de un futbolista. El apoyo de Saran no solo fortalece al jugador, sino que envía un mensaje al resto del plantel: en el Fenerbahçe, el bienestar humano también es parte del proyecto deportivo.