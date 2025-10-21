Presidente del Fenerbahce sentenció el futuro de Jhon Durán: ¿Se queda?

Infortunadamente, el 27 de agosto todo se vino abajo para Jhon Jáder Durán que perdió una oportunidad de oro para seguir dentro de la UEFA Champions League y, además, salió lesionado sobre el final del compromiso. Este golpe lo dejó afuera de la Liga de Turquía y de la Europa League.

Tuvieron que pasar casi dos meses para que Jhon Jáder se recuperara, iniciara entrenamientos con el club turco y se pusiera su futuro en juego con el Fenerbahce por los rumores que afirman que el club de Estambul estaría dispuesto a terminar el vínculo del jugador que llegó en calidad de cedido por un año.

Y es que, el delantero antioqueño tuvo una lesión misteriosa que lo sacó de las competencias de la Selección Colombia y de la liga turca. Su recuperación se tardó bastante y el club se estaba desesperando con la actualidad de Jhon Durán. Sin embargo, el presidente de la institución habló sobre el presente del colombiano y su futuro inmediato.

LA DECISIÓN DE LA DIRIGENCIA DEL FENERBAHCE CON JHON JÁDER DURÁN

Aunque mucho se ha hablado de su regreso a Al Nassr en donde no estuvo a la altura y que no tuvo la mejor relación con Cristiano Ronaldo, desde Turquía lanzan otras cosas con la posibilidad de que el goleador ex Envigado, Chicago Fire y Aston Villa pueda quedarse y que cumpla su contrato.

Esto llega justo en un momento en el que Jhon Jáder entregó buenas noticias con su regreso a las canchas. Apenas está sumando entrenamientos y deberá esperar a conocer la decisión técnica de Doménico Tedesco si lo tendrá en cuenta en la Europa League o en el siguiente compromiso liguero.

Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce afirmó que los rumores de su estado físico y su posible salida no tienen sentido en estos momentos, “algunos informes son falsos. Vi su resonancia magnética con mis propios ojos. Volverá al campo en unas semanas. No lo hemos perdido”. Bajo ese panorama, el futuro del colombiano parece no cambiar.

También afirmó que el “37% de los informes son ciertos. No se puede dejar a los jugadores extranjeros fuera de la plantilla. Hablamos de lo ocurrido dentro del club. Ahora es el momento de la unidad y la solidaridad”.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL FUTURO DE JHON JÁDER DURÁN EN EL FENERBAHCE?

En ese orden de ideas, la intención del club es poder recuperar al delantero antioqueño que no la pasa bien y del que se habla bastante acerca de su actitud, su condición física y su futuro. Tiene contrato por un año en condición de préstamo mientras que sus derechos pertenecen al Al Nassr.

Los directivos no piensan en dejar salir a Jhon Durán como se preveía hace algunos días cuando se jugó con la posibilidad de cortar su vínculo. La intención es que Durán termine su contrato con la institución turca que terminará a finales de la temporada.