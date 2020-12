Presidente del Galatasaray dejó en veremos el futuro de Falcao

Falcao García volvió a entrenamientos con el Galatasaray, aunque se desconoce cuándo tendrá luz verde para disputar nuevamente un partido oficial. De momento es una buena noticia que el ‘Tigre’ haya comenzado trabajos de campo tras varias semanas de ausencia por culpa de las lesiones y las molestias físicas sufridas.

"Nos faltan 8 jugadores con Falcao. Cada jugador es muy valioso para nosotros. A partir de ayer, comenzó una parte determinada del entrenamiento con el equipo. Los médicos darán información más acertada", dijo el subgerente del Galatasaray, Levent Sahin, quien confía en el pronto regreso del delantero colombiano.

Al margen de la puesta a punto desde lo físico, la otra noticia que rodea al ‘Tigre’ pasa por su futuro inmediato, ya que el presidente del equipo turco aseguró que no sabe si el futbolista seguirá en Estambul o tomará maletas en invierno. "Falcao es una persona digna, un futbolista honorable. Creo que Falcao no pondrá al Galatasaray en una situación difícil. ¿Se quedará en enero, se va a ir? No lo sé. Cualquier cosa puede pasar con Falcao en la pausa del campeonato", declaró.

Cabe señalar que Falcao ha estado en boca de la prensa de Turquía, debido a que no estaría plenamente cómodo con su situación en el club más popular de ese país. A ello se sumaría la molestia de las propias directivas, quienes no estarían contentas con el rendimiento del samario, teniendo en cuenta su elevado salario.

Diversas especulaciones se han generado sobre lo que podría pasar con Falcao de llegar a tomar una decisión en el mercado de invierno. Una de las tantas versiones pasa por su partida al fútbol de la MLS.