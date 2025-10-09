Actualizado:
Presionan a jugador de la selección a renovar: ¿Se quedará en su club?
Los jugadores colombianos han ganado nombre en el mercado de fichajes y hay uno que podría cambiar de club.
Desde la Copa América en la que la selección Colombia terminó segunda tras perder la final con Argentina los jugadores del país se han valorizado de gran manera, muchos han cambiado de club y otros que todavía se mantienen los han buscado para que salgan. Uno de esos es el caso de este jugador al que han tentado ya en varias ocasiones para salir pero el fichaje no se ha dado aún, el mismo jugador ha manifestado su intención de salir pero el club sigue confiado en convencerlo de quedarse.
El jugador colombiano estuvo muy cerca de salir en verano pero la oferta no fue suficiente.
Defensor colombiano pone en duda su continuidad en el club
El caso es el de Jhon Lucumí, el defensor que por una lesión prácticamente no pudo disputar la Copa América, jugó solo unos minutos en el primer partido, se ha convertido en objetivo de muchos equipos europeos para reforzar su defensa, su buen juego aéreo, portento físico y gran juego con el balón en los pies lo convierte en un central muy tentador. En el mercado de fichajes de verano estuvo muy cerca de salir del Bologna pero no concretó su salida porque no se llegó a ningún acuerdo con el club, uno de los interesados fue el United pero el más cercano fue el Sunderland, quien ofreció cerca de 30 millones por el colombiano.
Lucumí se ha convertido en una ficha inamovible en el equipo italiano y todos los técnicos que ha tenido le han dado la confianza de la titularidad y hasta ha llegado a ser capitán en un par de ocasiones. Pues ahora es el equipo italiano quien lanzó la primera oferta de renovación, el colombiano con contrato hasta junio de 2027 aún no ha dado respuesta ya que es de conocimiento su intención de salir del equipo, sin embargo, el Bologna no quiere dejarlo ir gratis por lo que si no renueva saldrá después del mundial.
El Mundial puede ser una opción de revalorización
Si el colombiano finalmente decide no renovar el club le buscaría una salida después del Mundial para asegurarse que no se vaya gratis el año que sigue, para Lucumí la copa del mundo puede ser una gran oportunidad de revalorización, el central colombiano de por si ya tiene pretendientes y si juega un gran torneo en el que todo el mundo tiene los ojos puestos podría conseguir ofertas mucho mejores de las que le han llegado.
