Presionan a jugador de la selección a renovar: ¿Se quedará en su club?

Defensor colombiano pone en duda su continuidad en el club

El caso es el de Jhon Lucumí, el defensor que por una lesión prácticamente no pudo disputar la Copa América, jugó solo unos minutos en el primer partido, se ha convertido en objetivo de muchos equipos europeos para reforzar su defensa, su buen juego aéreo, portento físico y gran juego con el balón en los pies lo convierte en un central muy tentador. En el mercado de fichajes de verano estuvo muy cerca de salir del Bologna pero no concretó su salida porque no se llegó a ningún acuerdo con el club, uno de los interesados fue el United pero el más cercano fue el Sunderland, quien ofreció cerca de 30 millones por el colombiano.

Lucumí se ha convertido en una ficha inamovible en el equipo italiano y todos los técnicos que ha tenido le han dado la confianza de la titularidad y hasta ha llegado a ser capitán en un par de ocasiones. Pues ahora es el equipo italiano quien lanzó la primera oferta de renovación, el colombiano con contrato hasta junio de 2027 aún no ha dado respuesta ya que es de conocimiento su intención de salir del equipo, sin embargo, el Bologna no quiere dejarlo ir gratis por lo que si no renueva saldrá después del mundial.