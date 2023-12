Primer candidato que se ofrece a dirigir a la Colombia Femenina: "trabajamos para eso"

Hace pocas horas, Ángelo Marsiglia, el actual técnico interino de la Selección Colombia Femenina, compartió sus impresiones sobre el equipo y manifestó su deseo de permanecer como técnico en propiedad.

"Es notoria la idea de juego que la selección Colombia está construyendo como identidad. Creo que eso nos faltaba: una identidad. Hoy la estamos construyendo en un proceso y camino que es largo. Ojalá nos pueda seguir acompañando. Estamos contentas con el profe, su trabajo y la confianza que nos brindan. Al final se trata de que, por parte del cuerpo técnico, se potencien las habilidades de las jugadoras", expresó el entrenador.

Marsiglia destacó la importancia de consolidar un estilo de juego que defina a la selección y subrayó el proceso en marcha para lograrlo. "Solo Dios lo sabe, estoy contento, tranquilo, sigo trabajando. Agradecido con la oportunidad, esto hay que vivirlo. Viví el Mundial y nadie me lo quita. Estoy orgulloso del grupo que tengo", agregó.

En cuanto a su continuidad en el cargo, el técnico no ocultó su deseo de seguir liderando el equipo. "Quiero seguir, no es una decisión que tomo yo, pero estamos trabajando para ello. Si no, sigo trabajando en el rol que me ponga la Federación", afirmó.

Estas declaraciones resaltan la positiva conexión entre el cuerpo técnico, las jugadoras y la Federación Colombiana de Fútbol. La búsqueda de una identidad de juego y la satisfacción con el trabajo del entrenador apuntan hacia un futuro prometedor para la Selección Colombia Femenina, que se quedó sin entrenador semanas atrás tras la salida de Nelson Abadía.