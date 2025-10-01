Actualizado:
Primer descartado para Lorenzo: Jugador será baja en la convocatoria
Colombia enfrentará a México y Canadá en los amistosos por fecha FIFA.
Después de conseguir la clasificación al Mundial 2026 la selección Colombia vuelve a tener acción en fecha FIFA, en esta ocasión serán dos amistosos de "fogueo" en los que se enfrentará a México y Canadá, dos de las sedes mundialistas. Para estos partidos se espera que el entrenador Néstor Lorenzo rote un poco la convocatoria, dándole oportunidades a jugadores que no las han tenido.
Sin embargo, uno de los señalados para estar quedó descartado oficialmente.
Sigue el calvario para Deossa
Nelson Deossa fue uno de los mejores jugadores de su ex equipo en el mundial de clubes de mitad de año, gracias a esto se ganó su tiquete al viejo continente y fichó este mismo verano con Real Betis, sin embargo, el cucuteño no ha tenido ni la continuidad ni la salud deseada por lo que solo ha podido jugar unos cuantos minutos con el equipo español.
Desde hace ya un tiempo el mediocentro era uno de los señalados para ser parte no solo de esta sino de las convocatorias de Néstor Lorenzo en general pero las lesiones no se lo han permitido, si bien ya ha tenido sus llamados todavía no logra hacerse con un puesto en si dentro de la selección. El jugador de 25 años que lleva solo minutos jugados en 3 meses en el equipo ahora presenta una recaída en su lesión por lo que no podrá jugar con su equipo ni mucho menos presentarse con la selección Colombia.
🚨 Nelson Deossa (25) estará de baja en #RealBetis en principio de 10-15 días más, dependiendo la evolución. La Selección Colombia lo iba a tener en cuenta, pero no será posible 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) October 1, 2025
👀 Se plantea una recuperación que le quite el dolor que tenía en el tobillo pic.twitter.com/pLubggbFWY
Cuando sale la convocatoria
Si bien todavía no es oficial se espera que en los próximos días y antes del fin de semana el entrenador de la selección revele quienes serán los encargados de vestir la camiseta tricolor en esta fecha FIFA. Nombres como el del Cucho Hernández, Juan David Cabal o el mismo Cuadrado esperan tener una oportunidad nuevamente para mostrarse y así poder soñar con participar del mundial.
