Primer descartado para Lorenzo: Jugador será baja en la convocatoria

Sigue el calvario para Deossa

Nelson Deossa fue uno de los mejores jugadores de su ex equipo en el mundial de clubes de mitad de año, gracias a esto se ganó su tiquete al viejo continente y fichó este mismo verano con Real Betis, sin embargo, el cucuteño no ha tenido ni la continuidad ni la salud deseada por lo que solo ha podido jugar unos cuantos minutos con el equipo español.

Desde hace ya un tiempo el mediocentro era uno de los señalados para ser parte no solo de esta sino de las convocatorias de Néstor Lorenzo en general pero las lesiones no se lo han permitido, si bien ya ha tenido sus llamados todavía no logra hacerse con un puesto en si dentro de la selección. El jugador de 25 años que lleva solo minutos jugados en 3 meses en el equipo ahora presenta una recaída en su lesión por lo que no podrá jugar con su equipo ni mucho menos presentarse con la selección Colombia.