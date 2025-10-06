Primer desconvocado en Colombia tras lesión antes de la fecha FIFA

Por medio de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que Yerry Mina no podrá asistir al llamado hecho por Néstor Lorenzo para la fecha FIFA que se disputará en los próximos días.

Mina sufrió una lesión este fin de semana con su equipo y en su reemplazo estará Willer Ditta.

Noticia en desarrollo...