Primer detractor del Mundial de Clubes sale a la luz: “El objetivo es acabarlo”

Llegó la hora esperada para los amantes del fútbol a nivel global. El Mundial de Clubes es una realidad y ya arrancó en forma con casi toda la totalidad de los partidos de la primera fecha. 32 equipos buscan el sueño de coronarse por primera vez ganadores de este certamen, entre ellos, el Real Madrid que quiere seguir reinando.

Cada cuatro años se jugará el Mundial de Clubes con los campeones de las anteriores cuatro competencias internacionales de las confederaciones además de instituciones mejor puntuadas en el ranking global. Con esto, la prueba ha demostrado la dificultad en temas meteorológicos por las condiciones en Estados Unidos que ha generado revuelo, sobre todo en el Atlético de Madrid.

Vea también: Gamero llegó pisando fuerte en Cali: la figura de Millonarios que ficharía

El verano llegó con escenarios deportivos con más de 40 grados que han complicado a varios jugadores. Uno de ellos, Marcos Llorente de Atlético de Madrid que se quejó por el calor infernal que está haciendo y que incidió para la dura derrota de 4-0 ante el PSG, campeón reciente de la Champions League.

Por todas estas situaciones, salió a la luz el primer detractor contra el Mundial de Clubes. De hecho, sentenció que quiere ponerle fin al torneo que llegó para quedarse. El calendario, los climas y la intensidad son las principales razones. Lo curioso es que las críticas vienen solo desde Europa y no de Sudamérica.

“MI OBJETIVO ES QUE NO HAYA MÁS MUNDIAL DE CLUBES”, JAVIER TEBAS

Infortunadamente, ya empiezan a haber rumores sobre el Mundial de Clubes y su continuidad. Javier Tebas, presidente de la Liga de España acabó el torneo apoyándose por el componente físico de los futbolistas, especialmente en estas condiciones del verano estadounidense.

El presidente español demostró el descontento con este novedoso torneo afirmando que, “mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo”.

Le puede interesar: Ramos no se guardó nada tras inesperado debut ante Inter en el Mundial

Pese a que Atlético de Madrid ya debutó, Javier Tebas no le ha interesado seguir a los equipos españoles ni el torneo, “no vi ningún partido, salvo ayer, que vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano. No vi intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro”.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ CON REAL MADRID Y ATLÉTICO DE MADRID

A Javier Tebas le interesa tan poco este Mundial de Clubes, que ya tomó una radical decisión con el futuro del Real Madrid y Atlético de Madrid, los dos representantes de España que están en el torneo. Al cuadro ‘Colchonero’ le afectó la condición climática con una derrota holgada con el PSG, mientras que los ‘Merengues’ debutarán ante Al Hilal.

Lea también: Finalissima entre Argentina vs España en incertidumbre: "La idea es..."

El presidente de la Liga de España dejó claro que no va a ver a los dos clubes españoles y, como si fuera poco, dejó claro que no les dará espera a los equipos madrileños en el inicio del rentado ibérico que iniciaría a mediados de agosto. Real Madrid y Atlético de Madrid apenas tendrán tres semanas de descanso antes de volver a la intensidad liguera.

“Hay un convenio colectivo que dice tres semanas de vacaciones. Que yo sepa los equipos de la Premier o de la Bundesliga van a empezar como siempre. Si el Real Madrid o Atlético de Madrid ganan o llegan a semifinales, van a ganar 120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque vienen cansados? Hay que pensar en los demás clubes”, sentenció Javier Tebas.