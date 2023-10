Primer equipo colombiano eliminado de la Copa Libertadores Femenina

Santa Fe ganaba desde los 30 minutos, pero un gol de Rebeca Fernández en el 89 dejó todo igual (1-1) y clasificó este miércoles a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, instancia en la que se medirá con otro equipo colombiano, Atlético Nacional.



No fue un partido con mucho brillo el del estadio bogotano de Techo, y demoró en despegar en emociones.



Sin embargo, vino el cobro de María Camila Reyes, un tiro libre en el que quedó comprometida Fernanda Pinilla, que marcó en su propia puerta en el minuto 30.



La formación chilena optó por cerrar líneas y contener las llegadas de las cardenales, que necesitaban ganar para mejorar el balance de una derrota y una victoria en sus anteriores salidas.

Vea también: [Galería] Santa Fe no pudo y quedó eliminado de la Libertadores en el último minuto



Así que hicieron un trabajo especial para evitar que la goleadora Diana Celis causara peligro, y cuando entraba en fase ofensiva eran Bárbara Sánchez, Rebeca Fernández y Franchesca Caniguán las que se activaban, pero no provocaron peligro en la primera parte.



Ya con la ventaja de 1-0, las Leonas jugaron con más soltura porque el resultado les dejaba en la cima de su zona, pues en ese mismo momento igualaban en Cali Olimpia y Universitario.



La primera parte se fue entre pelotas dividas, juego cortado y poca profundidad.



Para el complemento, Santa Fe tuvo que prescindir de Celis, la goleadora de la competición con cuatro anotaciones, quien venía con molestias físicas y fue relevada por Enyerliannys Higuera.



Ese ajuste no le restó presencia ofensiva a las locales y la guardameta Campos empezó a ser importante con intervenciones como la atajada en un disparo de Gaitán y su alta concentración cuando Reyes la exigió.



Las bogotanas apuraron el paso al sentir el desgaste de sus rivales en los 2.625 metros de altitud de la capital colombiana.



El técnico Nicolás Bravo envió al campo a Yissel Aquino y de entrada dio luces con un pase filtrado a Fernández que no terminó en gol por la respuesta de Yessica Velásquez, de salida rápida para frustrar el empate en el estadio de Techo en la mejor acción en ataque de las chilenas.

Le puede interesar: [Galería] Nacional perdió ante Palmeiras en Techo, pero ya piensa en cuartos de Libertadores



Ante ese aviso, otra vez cargó en ofensiva el campeón colombiano con un remate de Daniela Garavito que neutralizó Guerrero, lo mismo que hizo Pinilla ante los centros de Reyes, pero la real situación vino a cinco minutos del final con Higuera, a la que le faltó puntería para finalizar.



En ese apuro de ir por el segundo, Santa Fe entregó sin necesidad demasiados espacios, pese a que el 1-0 lo tenía en cuartos.



Y ese riesgo lo pagó caro en un contragolpe de las azules que terminó en el gol de Fernández para conseguir un clasificación heroica al minuto 89 y dejar fuera del camino a las colombianas, que cayeron con el 1-1 al tercer lugar con cuatro unidades.



En el otro juego del Grupo B, Olimpia hizo la tarea ganado 3-1 ante Universitario para instalarse segundo con seis puntos con los goles de Yanira González y Griselda Garay, además del autogol de Karen Balcaza y el descuento de Cindy Novoa. Se medirá con Palmeiras, el actual campeón.