Primer equipo del fútbol colombiano que será patrocinado por una empresa de Silicon Valley

"La multinacional de infraestructura para mejorar el internet en Latinoamérica más chimbita de todas, que además creen en el talento joven y van a full con el fútbol femenino y están de acuerdo con la formación académica o sea integral de los deportivas y cuando me ven no pudieron resistirse y cayeron rendido ante los encantos de este cm musculoso y que ojalá ahora sí me suban el suelo... Tenemos nuevo patrocinar oficia amix. La multinacional fundada den Silicon Valley EdgeUno", explicó el jocoso comunicado.

De esta manera, Fortaleza contará con un apoyo adicional para continuar su proceso, el cual se ha destacado en los últimos años con la promoción de futbolistas para los campeonatos locales e internacionales.

Adicionalmente, el conjunto capitalino está en búsqueda del ascenso a la primera división, teniendo en cuenta que en la temporada 2021 estuvo muy cerca de lograrlo.