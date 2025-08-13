Primer estadio descartado como sede de la Selección Colombia Femenina
La Tricolor disputará desde octubre la Liga de Naciones de la Conmebol.
La Liga de Naciones Femenina de Conmebol tendrá su primera edición entre 2025 y 2026, convirtiéndose de paso en la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2027. Nueve selecciones participarán: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La gran ausente será Brasil, que ya tiene su cupo asegurado por ser país anfitrión del próximo certamen orbital.
El formato será similar al de las Eliminatorias masculinas, con partidos de ida y vuelta en cada país. Por eso, la Selección Colombia deberá definir en qué ciudad disputará sus juegos como local, o al menos el de la primera fecha, que será el único que juegue en casa en este 2025.
Entre las opciones están el Estadio El Campín de Bogotá, el Atanasio Girardot de Medellín y el Américo Montanini de Bucaramanga. A su vez, el Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, anunció que una posible sede fue descartada.
Es un hecho que la Selección Colombia no podrá jugar en el estadio Pascual Guerrero la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, pese a que Cali ha sido una de las ciudades que más ha apoyado el balompié femenino.
¿Por qué la Selección Colombia no podrá jugar en Cali la Liga de Naciones?
La Selección Colombia no podrá jugar en Cali el primer partido de la Liga de Naciones debido a que para la fecha del partido ante Perú (24 de octubre) se estará llevando a cabo el montaje del escenario para el concierto de Shakira.
La decisión sobre la ciudad que será 'casa' de la Selección Colombia Femenina se tomará este miércoles 13 de agosto en el Comité Ejecutivo de la FCF, aunque la intención inicial sería jugar en Medellín. El debut de la Tricolor será el 24 de octubre contra Perú, seguido de visitas a Ecuador (28/10) y Bolivia (28/11).
Es menester recordar que el torneo tendrá nueve fechas y entregará dos cupos directos al Mundial (para primero y segundo), mientras que el tercero y cuarto irán al repechaje. Por cada jornada un combinado tendrá descanso, y en el caso de Colombia, tendrá libre la cuarta fecha.