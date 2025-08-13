Primer estadio descartado como sede de la Selección Colombia Femenina

La Liga de Naciones Femenina de Conmebol tendrá su primera edición entre 2025 y 2026, convirtiéndose de paso en la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2027. Nueve selecciones participarán: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La gran ausente será Brasil, que ya tiene su cupo asegurado por ser país anfitrión del próximo certamen orbital.

El formato será similar al de las Eliminatorias masculinas, con partidos de ida y vuelta en cada país. Por eso, la Selección Colombia deberá definir en qué ciudad disputará sus juegos como local, o al menos el de la primera fecha, que será el único que juegue en casa en este 2025.

Entre las opciones están el Estadio El Campín de Bogotá, el Atanasio Girardot de Medellín y el Américo Montanini de Bucaramanga. A su vez, el Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, anunció que una posible sede fue descartada.

Es un hecho que la Selección Colombia no podrá jugar en el estadio Pascual Guerrero la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, pese a que Cali ha sido una de las ciudades que más ha apoyado el balompié femenino.