Primer fracaso de Jorge Bava en Cerro Porteño: “Nos tiene que doler”

Un 3 de octubre de 2025, Jorge Bava debutó como el nuevo entrenador de Cerro Porteño. Dejó a Independiente Santa Fe después de ser campeón, y en medio del segundo semestre persiguiendo el bicampeonato, llegó el interés del club paraguayo. El charrúa tomó la oferta del ‘Ciclón’ y sumó su primera alegría contra el Deportivo Recoleta con un resultado de 2-0.

Aunque inició de buena manera tanto en la Liga de Paraguay como en la Copa superando a Recoleta y Sol de América respectivamente, poco a poco vinieron los empates ante 2 de Mayo, Olimpia y General Caballero. Las igualdades abrieron las dudas en el periodismo paraguayo con el presente de Jorge Bava.

Ya empieza a perder credibilidad, y en la emisora radial, Monumental AM 1080, analizaron lo que ha sido este arranque de Jorge Bava, con respecto a Diego Martínez y Jorge Achucarro, “nada ha cambiado desde que llegó Bava en Cerro. Todo sigue igual. Para mí Achucarro tenía más coraje el equipo y Bava dio un paso para atrás”.

Todo esto se dio en la misma semana en la que consumió su primer fracaso en Paraguay perdiendo la semifinal de la Copa nacional, que era uno de los objetivos para el entrenador uruguayo desde que depositaron la confianza en él.

EL FRACASO DE JORGE BAVA CON CERRO PORTEÑO

Llegó sin competencias internacionales y con solo dos torneos en la pelea. La Copa de Paraguay en donde clasificó a las semifinales y la Liga de Paraguay, competencia en la que tenían que ganar la primera plaza que pertenece al Guaraní con tres puntos de ventaja. Bava podría cerrar sus primeros meses con Cerro Porteño sin nada.

Su primer fracaso llegó el 23 de octubre cuando enfrentaron a General Caballero en la semifinal de la Copa de Paraguay. Igualaron sin goles y en penales perdieron 3-4. Le queda solo una competencia por intentar ganar que no será fácil por las distancias que tiene Guaraní frente a Cerro Porteño.

En la rueda de prensa posterior, Jorge Bava afirmó que, “fue un balde de agua fría no ganar este torneo, era una gran responsabilidad y no la asumimos. No hay excusas, se tenía que ganar y no se ganó, de los dos frentes nos queda uno solo y trataremos de aferrarnos a eso”.

Por otro lado, indicó que es un partido que dolerá bastante en esta temporada, “nos tiene que doler lo que pasó hoy, aprender de eso y pelear por el título de liga que es el otro gran objetivo. No estuvimos a la altura, no hablo de lo futbolístico, no pudimos ganar, nos quedamos en el camino en un torneo que lo queríamos ganar. No hay tiempo para reproches”.

EL DATO QUE CONDICIONA A JORGE BAVA EN CERRO PORTEÑO

La derrota en los lanzamientos desde el punto penal pone en problemas a Jorge Bava que pierde credibilidad de la hinchada de Cerro Porteño. De hecho, ya lo empiezan a comparar con Diego Martínez y con Jorge Achucarro, quien tomó las riendas como entrenador interino.

Una cuenta de X que se llama La Voz Popular escribió que, “hasta la fecha, Jorge Achucarro sumó más puntos que Jorge Bava en menos partidos dirigidos en el ámbito local. Achucarro acumuló 6 puntos en 2 partidos, mientras que Bava obtuvo 5 puntos en 3 partidos, además de una eliminación.

No sé si Achucarro era la solución definitiva, ni si su Cerro jugaba mejor o peor que con el anterior entrenador, pero lo cierto es que GANABA y eso es lo único que importa; el cómo jugaba queda en segundo plano”.

Bajo ese panorama, a Jorge Bava le queda solo la Liga de Paraguay por pelear. Están un escalón abajo de Guaraní que le saca tres puntos a Cerro Porteño a falta de cinco partidos. De hecho, uno de los juegos que le quedan es ese encuentro entre los líderes en un mano a mano que puede decidir todo. También enfrentará a Nacional y Libertad que son rivales de peso en la clasificación.