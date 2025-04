Primer gran problema de Pablo Peirano tras su llegada a Nacional

Uno de los entrenadores que 'cayó de pie' luego de salir de su anterior equipo es el uruguayo Pablo Peirano, quien se desvinculó de Independiente Santa Fe al quedar eliminado de la Copa Libertadores en segunda fase previa ante Deportes Iquique, y cinco semanas después fue anunciado como nuevo director técnico del Club Nacional de Uruguay.

No obstante, el entrenador de 50 años ya tiene un inconveniente -más que común- pese a que sus labores con Nacional iniciarán el próximo lunes 7 de abril. La hinchada del Bolso NO conoce el trabajo de Pablo Peirano o simplemente no cree en un proceso liderado por él, esto último, en gran medida por las malas referencias recibidas desde Colombia.

En ese orden de ideas, lo primero que debe hacer Pablo Peirano es ganarse a la hinchada, y para ello tendrá que sacar un buen resultado en su debut, pues justamente tiene por delante un partido tan definitivo como difícil.

¿Cuándo debuta Pablo Peirano como entrenador de Nacional?

El próximo partido de Nacional, y por ende, el debut de Pablo Peirano como entrenador de ese equipo, será el miércoles 9 de abril (19:00 - hora local), cuando se enfrente a Bahía en el estadio Gran Parque Central por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América.

Dada la resistencia que tiene un buen sector de la hinchada Tricolor, se espera que Peirano proponga un equipo que salga a atacar pero a la vez muy seguro en defensa y que se pueda quedar con una victoria que le dé un respiro a Nacional en el torneo continental y a él en su inicio como DT de este club.

Si bien Pablo Peirano en 2014 hizo parte del cuerpo técnico de Nacional, cuando fue asistente de Gerardo Pelusso, la hinchada no lo tiene muy referenciado, y quienes sí lo hacen no tienen un buen augurio, en vista de que hubo muchas diferencias entre el entrenador y la dirigencia.

"Qué encartada", "es recordado por quedar eliminado de torneos y perder finales contra equipos chicos", "qué burros", fueron algunos de los comentarios a la llegada de Pablo Peirano a Nacional.

