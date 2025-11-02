Primer parte médico de Jorge Carrascal tras lesión con Flamengo; tiempo de baja

Uno de los futbolistas colombianos que juega en el Brasileirao es el mediocampista ofensivo Jorge Carrascal, jugador que milita en el Flamego y que recientemente ha causado alarma por una lesión que lo obligó a ser sustituido en el partido del sábado pasado contra Sport Recife.

El cartagenero de 27 años, quien es un habitual convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia, se retiró del campo a los 21 minutos de juego con claras muestras de dolor, llorando y acompañado del médico del club.

Lea también: Jhon Durán habló y envió mensaje a Lorenzo tras su golazo con Fenerbahce