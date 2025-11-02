Actualizado:
Primer parte médico de Jorge Carrascal tras lesión con Flamengo; tiempo de baja
El volante colombiano tuvo que ser reemplazado en el partido contra Sport Recife.
Uno de los futbolistas colombianos que juega en el Brasileirao es el mediocampista ofensivo Jorge Carrascal, jugador que milita en el Flamego y que recientemente ha causado alarma por una lesión que lo obligó a ser sustituido en el partido del sábado pasado contra Sport Recife.
El cartagenero de 27 años, quien es un habitual convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia, se retiró del campo a los 21 minutos de juego con claras muestras de dolor, llorando y acompañado del médico del club.
Primer parte médico de Jorge Carrascal tras su lesión con Flamengo
El exjugador de River Plate, CSKA y Dinamo de Moscú causó gran preocupación en el ‘Mengao’ una vez se lo vio saliendo de la cancha, sin embargo, el equipo brasileño dio un parte de tranquilidad para los aficionados, que esperan tener al colombiano para lo que será la final de la Copa Libertadores, la cual se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre Palmeiras.
Jorge Carrascal sufrió un edema óseo en una de sus costillas, sin embargo, no se detectó ninguna fractura y la lesión no sería de alta gravedad, lo que supone un clima de optimismo pese al dolor que reflejaba cuando salió del partido.
¿Cuál será el tiempo de baja de Jorge Carrascal?
Aunque Flamengo no comunicó un tiempo exacto de recuperación, información de ESPN Brasil asegura que el colombiano no tendría una lesión grave y que su ausencia en las canchas no sería de un largo periodo.
Además, de acuerdo con el periodista Felipe Sierra, el cuerpo médico de Flamengo informó que podría estar una semana de baja y que la evolución que tenga en ese tiempo será vital para saber si puede ser llamado por la Selección Colombia para los partidos amistosos de noviembre.
