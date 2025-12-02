Primer problema para Cúcuta Deportivo tras ascender a la Primera División

Este martes 2 de diciembre se llevó a cabo el partido de vuelta de la final del Torneo BetPlay 2025-II, donde el Cúcuta Deportivo superó de manera agónica por la tanda de los penaltis al Real Cundinamarca, logrando el título en este certamen y de paso el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol colombiano.

El equipo ‘motilón’ tuvo que pasar serios apuros en el partido, pues desperdició dos penaltis durante el tiempo reglamentario y solo pudo ganar 2-1, obligando a que la serie se definiera en la tanda de los penaltis, sin embargo, Cúcuta logró ser más efectivo en los lanzamientos y terminó triunfando, pese a la magnífica actuación del arquero Kevin Cataño.

Lea también: Cúcuta acaba la sequía: dramáticos penales con regreso a la Primera División