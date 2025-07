Primer problema para el Real Madrid de cara al partido contra PSG

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, lamentó este sábado la expulsión del central nerlandés Dean Huijsen, quien se perderá las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG, pero confió en que puedan suplir su ausencia.



"Acaba de terminar el partido, no estoy todavía pensando en las semis. Me voy a tomar una horita o dos de tranquilidad, de bajar un poco la tensión y ya cuando nos montemos en el avión ya esteré pensando (en ese partido)", dijo en una rueda de prensa sobre cómo puede afectar la suspensión al central.



"Evidentemente no es una buena noticia que hayamos perdido a Dean hoy, pero para eso somos un equipo e intentaremos suplirlo", añadió.

Vea también: Real Madrid eliminó al Dortmund y consiguió el último cupo a semifinales



Huijsen acudió a las redes sociales para pedir perdón por su expulsión, que derivó en el penalti que devolvió al partido al Borussia Dortmund con un 2-1 transitorio.



"Gran partido de todo el equipo hoy. Pido perdón por haber sido expulsado y no poder ayudar al equipo en el proximo partido. ¡Hala Madrid!", escribió en X.