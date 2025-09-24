Primer problema para Jorge Bava antes de ser anunciado en Cerro Porteño

Los rumores que tenían que ver con el futuro de Jorge Bava al parecer terminaron siendo ciertos. La especulación con la información que apareció en los grandes medios de Paraguay que enlazaban al entrenador uruguayo con Cerro Porteño empezaron a tomar cada vez más realidad.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe tuvo que salir a dar un parte de tranquilidad en una rueda de prensa que convocó. Sin embargo, el miércoles 24 de septiembre, Elvin Kobs, periodista paraguayo afirmó en diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2 que Cerro Porteño cerró las negociaciones con Jorge Bava y el entrenador tendrá que viajar después del Medellín vs Santa Fe de Copa BetPlay a Paraguay.

En ese sentido, todo está listo para que Jorge Bava llegue el jueves 25 de septiembre a Asunción, firme contrato y el viernes sea presentado de manera oficial. De hecho, la idea de Cerro Porteño es que dirija contra Sportivo Luqueño por la Liga de Paraguay el mismo sábado con apenas un día de entrenamiento con su nuevo club.

No obstante, antes de ser presentado y oficializado como el nuevo encargado del ‘Ciclón’, apareció un primer problema que tal vez nadie esperaba. En Paraguay ya empiezan a presionarlo con una condición que tendrá que cumplir para mantenerse en el cargo.

LA CONDICIÓN QUE PODRÍA TERMINAR LA GESTIÓN DE JORGE BAVA EN CERRO PORTEÑO

De acuerdo con Mariano Olsen, que trae a colación lo dicho por el periodista Francisco López en El Parche del Fútbol, a Jorge Bava ya le empiezan a pedir cosas para poder salvar su cargo como nuevo entrenador de Cerro Porteño. El uruguayo firmará hasta finales de 2026, pero su vínculo podría terminar antes de lo pensado.

Y es que, la información de Francisco López que recopila Mariano Olsen sentencia que, “Cerro Porteño tendrá elecciones en enero. La oposición, liderada por Carlos Rejala, es firme candidata para ganarlas y su idea es contratar a su propio DT”. En caso de que Rejala tome la presidencia, Bava tendrá que convencer al nuevo mandatario del ‘Ciclón’ para poder mantenerse en su cargo.

Y, ¿cuál es la condición para salvar su puesto en el banquillo de un club tan grande en Paraguay como Cerro Porteño?, pues, nada más ni nada menos que consagrarse campeón. En ese sentido, Francisco López complementa que esa condición será la única que podría darle la confianza a Carlos Rejala, dado que el candidato a la presidencia quiere nombrar a su propio entrenador.

Seguramente, Carlos Rejala tiene en su lista de candidatos a varios directores técnicos y ahí no entra Jorge Bava como una de las opciones. Sin embargo, se encontrará con el uruguayo a partir de enero de 2026 en un momento en el cual ya habría terminado el Clausura 2025 y la obligación de Bava, que tomará al equipo en mitad del semestre es alzar la copa.

¿QUÉ NECESITA JORGE BAVA PARA SER CAMPEÓN CON CERRO PORTEÑO?

El entrenador campeón con Independiente Santa Fe llegará a Paraguay en un momento similar al del cuadro cardenal. No pelea por copas internacionales, puesto que Cerro Porteño quedó eliminado de las competencias continentales. En ese sentido, solo aspirará a dar el golpe en la Copa paraguaya y en la liga.

Por los lados de la Liga de Paraguay, el formato mantiene que el campeón es el equipo que más puntos acumule en el semestre. Bajo esas condiciones, Cerro Porteño se ubica en el segundo puesto con 25 unidades, a solo tres puntos del líder, Guaraní. Jorge Bava podría debutar con triunfo e igualarle a su rival directo por la punta.

Mientras tanto, en la Copa de Paraguay, Cerro Porteño clasificó para los octavos de final en una serie en donde tendrán que lidiar con Sol de América para acceder a la siguiente instancia de cuartos de final. Seguir peleando por las competencias nacionales, ser campeón y clasificar a la Copa Libertadores serán los objetivos del charrúa para convencer y mantenerse en el cargo cuando haya elecciones.