Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 07:57
Primera decisión de Arias tras caer con Junior: "inmensa vergüenza"
Alfredo Arias no se guardó nada y fue contundente tras la vergonzosa derrota en Copa BetPlay ante Atlético.
Junior de Barranquilla empieza a preocupar tras el excepcional momento que venían pasando en el inicio del segundo semestre de la temporada 2025. La llegada de Alfredo Arias y fichajes como Fredy Salazar, Guillermo Celis entre otros, le permitió al cuadro 'tiburón' volver a tomar un rumbo ganador y reivindicarse por lo ocurrido en la Liga BetPlay de apertura.
Sin embargo, con el pasar de los partidos, el rendimiento fue bajando drásticamente, se perdió el invicto de victorias que llevaban en Liga BetPlay recientemente contra Millonarios y en Copa BetPlay continuaron sufriendo, ya que auspiciando en condición de local terminaron cayendo ante Atlético, pero lograron la clasificación, aunque Arias no se mostró para nada contento con ello y no lo rebajó de vergüenza.
Le puede interesar: Junior perdió, pero salvó la clasificación en Copa desde los penales
Alfredo Arias fue tajante con el rendimiento de Junior y dijo que el partido fue una vergüenza
La Copa BetPlay sigue avanzando y ya se encuentra en sus instancias finales, se están llevando a cabo los partidos de vuelta de los octavos de final y junto con ello se van definiendo también los primeros clasificados a la siguiente instancia, en donde justamente ya se encuentra Junior tras haber dejado en el camino a Atlético.
Sin embargo el cuadro caleño no le dejó las cosas fáciles a Alfredo Arias, ya que lo venció en el Estadio Metropolitano, le empató el marcador global y forzó la tanda de penales. Este resultado cambió por completo el plan que tenía el estratega uruguayo, quien al final reconoció y felicitó la gran labor de su rival, pero también fue contundente con lo que hizo su equipo durante los 90 minutos y llegó a la conclusión de que había sido una auténtica vergüenza.
“Decir que lo único rescatable es que pasamos de fase y después una inmensa vergüenza siento yo. No sé cómo le llaman acá, pena creo que dicen. Me enseñaron desde muy chiquito vergüenza. Felicitar al rival, hizo lo que tenía que hacer, correr, luchar, esforzarse por un triunfo y lo lograron. Para bien nuestro, en la tanda de penales, tuvimos a Jefersson (Martínez) y los jugadores que fueron efectivos y por eso estamos en la siguiente ronda, solamente por eso”, dijo Arias en rueda de prensa.
En otras noticias: ¿Borja, Borré, Durán… o Dayro?
Lea también: Junior sufre baja de última hora de un titular en la Liga BetPlay
Alfredo Arias tomó drástica decisión para el clásico ante Unión Magdalena
El técnico uruguayo decidió pasar la página y enfocarse en lo que será la fecha 10 de la Liga BetPlay, ya que esta será la jornada de clásicos en donde se deberá medir y sacar diferencia ante Unión Magdalena. Decidió que hay que aceptar las criticas de este mal momento que se vivió en la Copa y empezar a entrenar, mejorar y tomar como una revancha el siguiente duelo para reivindicarse.
“Nosotros volvemos mañana y el sábado estamos jugando el clásico de la región, partido importantísimo para nosotros. Tenemos que levantar la cabeza, no olvidar todo lo malo que hicimos hoy, aceptar las críticas, saber que tenemos que mejorar mucho para seguir con el buen paso que tenemos en la Liga II-2025. Creo que como siempre los jugadores de fútbol vivimos con esto, de ganar, perder, empatar, jugar bien, jugar mal, pero lo que no debemos de dejar de hacer es esforzarnos, entrenar, mejorar, aceptar cuando lo hacemos mal. Hay que ser autocríticos, decir que jugamos muy mal y mirar hacia adelante, porque tenemos un clásico en poquitos días y tenemos que llegar fuertes. Lo de hoy fue una vergüenza de partido, pero siempre hay un partido siguiente para buscar la revancha y poder hacerlo bien”.
Fuente
Antena 2