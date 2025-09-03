Primera decisión de Arias tras caer con Junior: "inmensa vergüenza"

Junior de Barranquilla empieza a preocupar tras el excepcional momento que venían pasando en el inicio del segundo semestre de la temporada 2025. La llegada de Alfredo Arias y fichajes como Fredy Salazar, Guillermo Celis entre otros, le permitió al cuadro 'tiburón' volver a tomar un rumbo ganador y reivindicarse por lo ocurrido en la Liga BetPlay de apertura.

Sin embargo, con el pasar de los partidos, el rendimiento fue bajando drásticamente, se perdió el invicto de victorias que llevaban en Liga BetPlay recientemente contra Millonarios y en Copa BetPlay continuaron sufriendo, ya que auspiciando en condición de local terminaron cayendo ante Atlético, pero lograron la clasificación, aunque Arias no se mostró para nada contento con ello y no lo rebajó de vergüenza.

Alfredo Arias fue tajante con el rendimiento de Junior y dijo que el partido fue una vergüenza

La Copa BetPlay sigue avanzando y ya se encuentra en sus instancias finales, se están llevando a cabo los partidos de vuelta de los octavos de final y junto con ello se van definiendo también los primeros clasificados a la siguiente instancia, en donde justamente ya se encuentra Junior tras haber dejado en el camino a Atlético.

Sin embargo el cuadro caleño no le dejó las cosas fáciles a Alfredo Arias, ya que lo venció en el Estadio Metropolitano, le empató el marcador global y forzó la tanda de penales. Este resultado cambió por completo el plan que tenía el estratega uruguayo, quien al final reconoció y felicitó la gran labor de su rival, pero también fue contundente con lo que hizo su equipo durante los 90 minutos y llegó a la conclusión de que había sido una auténtica vergüenza.