Primera decisión de Dimayor tras demanda de Cali sobre Junior

El inicio de la nueva edición de la Liga BetPlay fue bastante movido y estuvo lleno de varias sorpresas marcadas por la gran cantidad de empates que se dieron, pero en especial por las victorias de dos escuadras que auspiciaron como visitantes y ahora se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones, Nacional y Junior de Barranquilla.

El 'verde paisa' venció con un marcador de 1-3 a Once Caldas, pero las emociones más llamativas se vivieron en el duelo entre Junior y Deportivo Cali, no solo porque el 'tiburón' sorprendió con una victoria 0-2 al equipo de Alberto Gamero, el cual se supone venía completamente renovado y con una idea de juego diferente que no hizo respetar del todo. Aún así, las directivas del cuadro 'azucarero' intentaron salvar los tres puntos al imponer una demanda sobre Junior tras haberse dado cuenta que habrían incumplido con una norma estipulada recientemente y de la cual Dimayor ya tomó decisión.

Presidente de Dimayor responde a la demanda de Cali sobre Junior

El partido de debut de Alberto Gamero no terminó como se esperaba tomando en cuenta la jerarquía y experiencia del estratega, pero también por la gran cantidad de refuerzos que se han llevado a cabo, en donde cuenta con figuras de gran recorrido como Andrés Colorado, Manuel Orejuela y Felipe Aguirre.

Lamentablemente la competencia la iniciaron con el "pie izquierdo", pero a pesar del resultado, en Cali se dieron cuenta de una inconsistencia que había en cuanto a una de las recientes normas que habría impuesto Dimayor y con la cual intentarían quedarse con los tres puntos y es que en primera instancia, Junior no habría cumplido con la convocatoria de dos jugadores sub 20, situación que causó controversia, pero que ya habría aclarado el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.