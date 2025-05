Primera decisión de León con James Rodríguez tras quedar fuera del Mundial de Clubes

De esta forma, se tomó la determinación de que Club América y Los Angeles FC se medirán en un repechaje para disputar el cupo de León en la competencia, pero lo cierto es que la no participación del conjunto 'Esmeralda' en el torneo tendría efectos negativos para James Rodríguez y otros jugadores del plantel dirigido por Eduardo Berizzo.

Ahora, León enfrenta un dilema con sus jugadores y con la afición, pues se esperaba la participación del equipo en el Mundial de Clubes, por lo que se podrían presentar algunos cambios en donde James Rodríguez estaría involucrado.

En primer lugar, Club León no recibiría la cantidad de dinero que esperaba por participar en el Mundial de Clubes y como bien era sabido, parte de dicho dinero se destinaría para pagar los sueldos y premios de los jugadores de mejor nivel que se han unido al equipo de cara a lo que representaba la participación del equipo en el certamen reformado, por lo que León podría aceptar opciones de venta de algunos jugadores costosos de la plantilla ante la caída de la base del proyecto deportivo, por lo que no se descarta que el colombiano haga parte de los nombres que se ponen sobre la mesa para abandonar al club en el verano.

Por otro lado, James no ha contado con el mejor nivel desde que se conoció la probabilidad de que el Club León no fuera al Mundial, por lo que no se descarta que el volante también siga con esta racha en la fase definitiva del torneo lo que obligaría a Breizzo a tomar decisiones como dejar al jugador en el banquillo.