Mié, 08/10/2025 - 21:20
Primera decisión de Santa Fe tras quedar eliminado de Libertadores Femenina
El Rojo perdió ante Corinthians y frustró la posibilidad de acceder a cuartos de final.
La eliminación de Independiente Santa Fe de la Copa Libertadores Femenina 2025 podría traer consigo una decisión en las próximas horas. Según versiones cercanas al club, la dirigencia estaría analizando la continuidad del entrenador Omar Ramírez.
Desde hace varios meses, el entrenador venezolano había dejado entrever que su ciclo al frente del equipo bogotano podría llegar a su fin una vez terminara el torneo continental, independientemente de lo que ocurriera.
¿Desde cuándo Omar Ramírez dirige a Santa Fe?
El técnico de 33 años dirige a Santa Fe Femenino desde 2022, y durante este periodo logró consolidar un proceso exitoso, con el título de la Liga Femenina en 2023, los subtítulos locales en 2024 y 2025, y el subcampeonato de Copa Libertadores en 2024.
Pese a todo, la reciente eliminación en fase de grupos habría generado malestar en la directiva y podría marcar el cierre de una etapa, pues si bien el DT tenía en mente la decisión, el desenlace pudo ser otro en caso de salir campeón.
Esta eliminación se suma a una temporada sin títulos para Santa Fe, que ya había perdido la final de la Liga Betplay Femenina ante Deportivo Cali por penales hace apenas dos semanas y media. Por eso, desde el entorno del club se especula que la salida de Ramírez sería inminente, más allá de que aún no exista un anuncio oficial.
También se ha podido conocer que la intención de Ramírez es cerrar su ciclo con Santa Fe con balance positivo -pese a solo dejar un título- y dejar la puerta abierta para nuevos retos profesionales.
En caso de concretarse su salida, Santa Fe deberá iniciar un nuevo proyecto deportivo pensando en 2026, con el desafío de mantener el protagonismo que ha caracterizado al equipo en los últimos años.
Por ahora, el club no ha confirmado ninguna decisión, pero todo apunta a que Omar Ramírez podría vivir sus últimos días como técnico cardenal, y en unas horas habría comunicado oficial.
