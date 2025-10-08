Primera decisión de Santa Fe tras quedar eliminado de Libertadores Femenina

La eliminación de Independiente Santa Fe de la Copa Libertadores Femenina 2025 podría traer consigo una decisión en las próximas horas. Según versiones cercanas al club, la dirigencia estaría analizando la continuidad del entrenador Omar Ramírez.

Desde hace varios meses, el entrenador venezolano había dejado entrever que su ciclo al frente del equipo bogotano podría llegar a su fin una vez terminara el torneo continental, independientemente de lo que ocurriera.

¿Desde cuándo Omar Ramírez dirige a Santa Fe?

El técnico de 33 años dirige a Santa Fe Femenino desde 2022, y durante este periodo logró consolidar un proceso exitoso, con el título de la Liga Femenina en 2023, los subtítulos locales en 2024 y 2025, y el subcampeonato de Copa Libertadores en 2024.

Pese a todo, la reciente eliminación en fase de grupos habría generado malestar en la directiva y podría marcar el cierre de una etapa, pues si bien el DT tenía en mente la decisión, el desenlace pudo ser otro en caso de salir campeón.