Primera decisión que tomaron en Inter Miami tras fea pelea en la final
Los hechos ocurrieron en la final de la Leagues Cup disputada este domingo.
El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida.
Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal.
El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro.
Entre los involucrados también estuvo el español Sergio Busquets.
Tras toda esta situación y solo horas después de la final, se dio a conocer que Inter Miami ya conoce al primer jugador que se va del equipo.
Bien, pues se trata de Benja Cremaschi, quien dejará el equipo para ir al Parma en condición de préstamo, pero con opción de compra.
Claramente, esto era que se venía planeando desde hace algunas semanas, pero el resultado sin duda representó un golpe anímico para los jugadores y la misma institución, que tendrá que levantar cabeza y seguir con lo que queda de esta temporada.
