Primera decisión que tomaron en Inter Miami tras fea pelea en la final

Tras toda esta situación y solo horas después de la final, se dio a conocer que Inter Miami ya conoce al primer jugador que se va del equipo.

Bien, pues se trata de Benja Cremaschi, quien dejará el equipo para ir al Parma en condición de préstamo, pero con opción de compra.

Claramente, esto era que se venía planeando desde hace algunas semanas, pero el resultado sin duda representó un golpe anímico para los jugadores y la misma institución, que tendrá que levantar cabeza y seguir con lo que queda de esta temporada.

