Cargando contenido

Rodrigo Holgado con América
Rodrigo Holgado con América
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 13:57

Primera decisión que tomó América tras la sanción a Rodrigo Holgado

Rodrigo Holgado no podrá jugar fútbol durante 12 meses, según el castigo de la FIFA.

Rodrigo Holgado fue suspendido un año de cualquier actividad relacionada con el fútbol, así lo dio a conocer la FIFA en las últimas horas cuando notificó una situación grave.

Según el ente regulador del fútbol mundial, la sanción se da por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Vea también: América se la juega toda: Holgado podría salvarse de la sanción de FIFA

Esto en el marco de que Holgado juega para la selección de Malasia, por lo que la Federación de este país y seis futbolistas más quedaron suspendidos.

Lea también
Image
¿Qué tienen que hacer Millonarios y América para meterse a los ocho?

¿Qué tienen que hacer Millonarios y América para meterse a los ocho?

Ver más

La primera decisión que tomaron en América de Cali:

Pudimos conocer que América de Cali no contará con el jugador hasta que la situación esté resuelva.

Desde el equipo afirman que el abogado de Malasia ya está notificado y apelarán durante los próximos 10 días.

Le puede interesar: América sería el juez principal en el descenso de la Liga Betplay 2025

Hasta no resolver esto, Holgado no estará con América.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido