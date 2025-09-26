Primera decisión que tomó América tras la sanción a Rodrigo Holgado

Rodrigo Holgado fue suspendido un año de cualquier actividad relacionada con el fútbol, así lo dio a conocer la FIFA en las últimas horas cuando notificó una situación grave.

Según el ente regulador del fútbol mundial, la sanción se da por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Esto en el marco de que Holgado juega para la selección de Malasia, por lo que la Federación de este país y seis futbolistas más quedaron suspendidos.