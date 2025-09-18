Primera decisión que tomó Dimayor para la Liga Betplay tras la Asamblea

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó que este jueves 18 de septiembre de 2025 se realizó una Asamblea Extraordinaria en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

Al encuentro asistieron los 36 clubes afiliados, que participaron en una jornada de análisis y discusión sobre el presente y futuro de las competencias oficiales que organiza la entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante la sesión se presentaron varias propuestas por parte de la administración de la Dimayor, con el fin de avanzar en un proceso de mejoramiento integral de los torneos. Estas iniciativas fueron debatidas por los representantes de los clubes, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer aspectos relacionados con la organización y la proyección del fútbol profesional colombiano.

La primera decisión que tomó la Dimayor:

El resultado inmediato de esta primera Asamblea fue la decisión de convocar una nueva reunión. Según lo comunicado, en el mes de noviembre se llevará a cabo otra Asamblea Extraordinaria, en la cual se presentarán propuestas concretas que serán sometidas a votación por parte de los presidentes de los equipos. La Dimayor destacó que esta será una instancia clave para tomar decisiones que puedan impactar el desarrollo de la Liga Betplay y demás competencias organizadas bajo su estructura.

La entidad resaltó que el principal objetivo alcanzado en la jornada de este 18 de septiembre fue lograr consenso entre los 36 presidentes sobre la necesidad de realizar cambios. El comunicado señala que hubo coincidencia en torno a la importancia de trabajar de manera conjunta para fortalecer el producto del fútbol colombiano, lo que se traduciría en medidas futuras destinadas a mejorar el espectáculo y la competitividad de las ligas.

Con este primer paso, la Dimayor deja abierta la agenda para el último trimestre del año, en el que se esperan definiciones que podrían marcar el rumbo del fútbol profesional colombiano en la temporada 2026 y en los años siguientes.