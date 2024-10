Primera goleada de 5-0 en la Copa Libertadores Femenina

En el primer día de la Copa Libertadores Femenina 2024, Santos derrotó por 5-0 a Always Ready en un encuentro disputado el día 3 de octubre. El equipo brasileño, dirigido por el técnico Guilherme Giudice, mostró una clara superioridad desde los primeros minutos y aprovechó la falta de cohesión defensiva de su rival boliviano.

El primer gol llegó al minuto 1 del primer tiempo. La delantera Thaís Duarte Guedes abrió el marcador con un remate certero desde el área chica luego de una asistencia desde el sector derecho. Santos mantuvo la presión alta y consiguió ampliar la ventaja pocos minutos después.

A los 5 minutos, Suzane Pires, otra de las figuras del equipo, anotó el segundo gol tras una jugada colectiva que desbordó a la defensa de Always Ready.

A pesar de estar dos goles abajo, el equipo boliviano no logró ajustar su esquema defensivo y cedió mucho terreno en el mediocampo. Santos aprovechó los espacios y siguió generando ocasiones de peligro. El tercer gol llegó al minuto 38, cuando la extrema Ketlen, tras recibir un pase filtrado, definió con precisión frente a la arquera rival.

Always Ready tuvo dificultades para recuperar la posesión del balón durante todo el encuentro. La presión constante de Santos dificultó la salida del equipo boliviano, que no generó oportunidades claras de gol. A los 49 minutos del segundo tiempo, Day Silva marcó, esta vez con un remate desde fuera del área que superó a la guardameta. Con ese gol, Santos sentenció prácticamente el encuentro.

El dominio brasileño se mantuvo durante el resto del segundo tiempo. A los 58 minutos, Santos selló la victoria con un quinto gol, obra de Yuditza Jimena Salvatierra, quien anotó en propia puerta.

Always Ready intentó mantener el orden en los últimos minutos, pero no logró generar acciones ofensivas significativas. Con esta victoria, Santos se coloca como líder de su grupo en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2024, mientras que Always Ready tendrá que ajustar su planteamiento de cara a los próximos compromisos.