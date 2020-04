Primeras medidas de la Selección Colombia por el caso de Sebastián Villa

Sebastián Villa es el objeto de las noticias y las críticas en la actualidad del fútbol colombiano. Esto tras la denuncia de su pareja por supuesto maltrato y agresiones psicológicas cuando ambos vivían en Buenos Aires. El delantero ha negado todas las acusaciones, pero en Argentina se adelanta una causa legal.

Boca Juniors, club del colombiano, lo apartó de los entrenamientos virtuales que desarrollan, mientras se esclarece la situación. Sin embargo, ante todo el polémico caso, desde varios sectores de la prensa se ha pedido que no lo vuelvan a convocar a la Selección Colombia y que sea despedido del elenco argentino, donde aún tiene dos años de contrato.

Ante todo eso, supuestamente Carlos Queiroz y la Selección Colombia estaban pidiendo que no se investigara el caso de Sebastián Villa para que esto no afecte su proceso en el combinado nacional. No obstante, el rumor fue desmentido y la información apuntaría a todo lo contrario. Queiroz y los dirigentes de la selección pidieron un informe escrito para condensar la situación del atacante y evaluar posibles decisiones en caso de que la justicia lo declare culpable.

