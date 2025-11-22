Primeras tres salidas en Millonarios: hay revolcón para 2026

Millonarios no vivió su mejor año y más allá de los resultados deportivos, parece que el bajo rendimiento empezó a generar un malestar en el entorno del equipo, lo que habría llevado a la directiva a tomar varias decisiones para pasar la página y superar la crisis para el 2026.

Por eso, en los últimos días mucho se ha hablado de los jugadores que no continuarán en el equipo y, claramente, eso permitirá la llegada de algunos refuerzos que ayuden a cumplir con el objetivo para el siguiente año.

Según el periodista Mariano Olsen, ya tres jugadores del conjunto 'embajador' fueron notificados de que no continuarán haciendo parte del equipo, lo que los obliga a buscar un nuevo club para la siguiente temporada.

El primero de ellos es Nicolás Giraldo, el jugador de 32 años que tiene contrato hasta 2027, pero parece que no entra en los planes de Millos, por eso deberá ir buscando salida.