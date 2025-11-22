Actualizado:
Sáb, 22/11/2025 - 08:10
Primeras tres salidas en Millonarios: hay revolcón para 2026
Se dieron a conocer los primeros tres jugadores que no continuarán en el equipo 'embajador'.
Millonarios no vivió su mejor año y más allá de los resultados deportivos, parece que el bajo rendimiento empezó a generar un malestar en el entorno del equipo, lo que habría llevado a la directiva a tomar varias decisiones para pasar la página y superar la crisis para el 2026.
Por eso, en los últimos días mucho se ha hablado de los jugadores que no continuarán en el equipo y, claramente, eso permitirá la llegada de algunos refuerzos que ayuden a cumplir con el objetivo para el siguiente año.
Según el periodista Mariano Olsen, ya tres jugadores del conjunto 'embajador' fueron notificados de que no continuarán haciendo parte del equipo, lo que los obliga a buscar un nuevo club para la siguiente temporada.
El primero de ellos es Nicolás Giraldo, el jugador de 32 años que tiene contrato hasta 2027, pero parece que no entra en los planes de Millos, por eso deberá ir buscando salida.
NICOLÁS GIRALDO (32) fue notificado por @MillosFCoficial que no será tenido en cuenta para el próximo semestre.— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 20, 2025
El lateral izquierdo evalúa posibilidades en el FPC.
Mientras tanto seguirá cumpliendo su contrato vigente hasta enero de 2027. pic.twitter.com/yhiENBIqKI
El siguiente es Helibelton Palacios. Lo que afirma Olsen es que su contrato vence el 31 de diciembre y no será renovado, por lo que el lateral deberá buscar un nuevo equipo con 32 años.
HELIBELTON PALACIOS (32) no continuará en @MillosFCoficial— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 20, 2025
El lateral derecho termina contrato el 31 de diciembre y quedará en libertad de acción tras cumplir también vínculo con @Cruzeiro.
"Estamos analizando opciones" me dicen desde su entorno. pic.twitter.com/dxpnL2xbOx
Y finalmente hablamos de Ramiro Bronchero, quien con 25 años ya fue notificado que no será tenido en cuenta y por eso su representante deberá buscarle salida a pesar de tener contrato vigente hasta 2027.
RAMIRO BROCHERO (25) fue notificado por @MillosFCoficial que no será tenido en cuenta para el próximo semestre.— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 21, 2025
El delantero podría rescindir su contrato que finaliza en junio de 2027. pic.twitter.com/B3W47J9rqX
A esto se le añade el cambio de director deportivo, pues ya no continuará siendo Ricardo Pérez, sino que llegará Ariel Michaloutsos, pero esa es una información que todavía no se ha dado de forma oficial.
