Problema en la Selección Colombia sub 20 antes de la semifinal Vs Argentina
El equipo colombiano enfrentará a Argentina este miércoles 15 de octubre en la semifinal de la Copa del Mundo.
La Selección Colombia sub 20 se prepara para enfrentar este miércoles 15 de octubre a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago en las semifinales de la Copa del Mundo de la categoría.
El equipo nacional afrontará este fase del certamen, después de haber superado a España en los cuartos de final con marcador de 3-2, gracias a una brillante actuación de Néiser Villarreal, quien anotó un triplete.
Problema en Colombia Vs Argentina
A pesar de haber demostrado evolución en su rendimiento durante toda la Copa del Mundo, la Selección Colombia y su director técnico César Torres tendrán que encontrar solución a un importante problema para el encuentro contra Argentina.
Y es que el equipo nacional no podrá contar con el goleador Néiser Villarreal y el lateral derecho Carlos Sarabia, ya que tendrán que pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarill.as.
Por otro lado, en Colombia no se define si el mediocampista Jordan Barrera estará o no disponible, teniendo en cuenta que en el compromiso contra España fue titular, pero tuvo que ser sustituido al sufrir una lesión antes de que se terminara el primer tiempo.
Extraoficialmente se ha conocido que Barrera presentó un problema muscular, que lo tiene como seria duda para el duelo con Argentina.
A interior de la Selección Colombia se esperará hasta último momento para definir la presencia o no del mediocampista del registro del Botafogo de Brasil.
Cambios en Colombia Vs Argentina
Teniendo en cuenta las bajas confirmadas y las dudas en la Selección Colombia, el entrenador César Torres acudiría a Joel Romero como alternativa para la posición de lateral derecho.
Como delantero jugaría Emilio Aristizábal y en lugar de Barrera sería ubicado José Antonio Cavadía.
Colombia Vs Argentina: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la semifinal del Mundial sub 20
El partido entre la Selección Colombia contra Argentina por la semifinal de la Copa del Mundo sub 20 se jugará este miércoles 15 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por la seña principal del Canal RCN y también contará con transmisión de Antena 2 y LA FM.
