Problema en la Selección Colombia sub 20 antes de la semifinal Vs Argentina

Problema en Colombia Vs Argentina

A pesar de haber demostrado evolución en su rendimiento durante toda la Copa del Mundo, la Selección Colombia y su director técnico César Torres tendrán que encontrar solución a un importante problema para el encuentro contra Argentina.

Y es que el equipo nacional no podrá contar con el goleador Néiser Villarreal y el lateral derecho Carlos Sarabia, ya que tendrán que pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarill.as.

Por otro lado, en Colombia no se define si el mediocampista Jordan Barrera estará o no disponible, teniendo en cuenta que en el compromiso contra España fue titular, pero tuvo que ser sustituido al sufrir una lesión antes de que se terminara el primer tiempo.

Extraoficialmente se ha conocido que Barrera presentó un problema muscular, que lo tiene como seria duda para el duelo con Argentina.

A interior de la Selección Colombia se esperará hasta último momento para definir la presencia o no del mediocampista del registro del Botafogo de Brasil.