El mes de septiembre comenzó bastante movido en la Bundesliga de Alemania y tras una intensa jornada llena de goles y sorpresivos resultados, se dio a conocer por finalizada, de forma abrupta, la etapa de Erik ten Hag como entrenador del Bayer Leverkusen, solo dos meses después de su llegada al club, lo que terminaría afectando también el futuro de Gustavo Puerta.

El neerlandés había asumido el cargo a inicios de julio, luego de haber firmado contrato hasta 2027, en remplazo de Xabi Alonso, quien se marchó al Real Madrid. Aunque inició con una victoria contundente por 4-0 ante el modesto SG Sonnenhof Großaspach por la DFB-Pokal, los resultados en la Bundesliga fueron decepcionantes: derrota 2-1 frente al Hoffenheim en casa y empate 3-3 ante un Werder Bremen que jugó con diez hombres después de desperdiciar una ventaja de 3-1.

Gustavo Puerta se quedó sin DT en la Bundesliga

La mesa directiva del club, incluyendo al director deportivo Simon Rolfes y al CEO Fernando Carro, reconoció que fue una decisión difícil, pero consideraron que construir un equipo exitoso con esa estructura no era viable. Leverkusen estaba enfrentando una profunda reestructuración tras haber vendido a jugadores clave como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Granit Xhaka y otros, recaudando cerca de 200 millones de libras en traspasos.

Sin embargo, el envión económico no podría solventar realmente los resultados deportivos que le permiten mantener unión con la hinchada y seguir sumando títulos que son realmente necesarios en la institución. El resultado fue una mezcla de frustración con el estilo conservador del técnico, desacuerdos internos e inestabilidad en el proyecto que al final también perjudicaría al jugador de la Selección Colombia, Gustavo Puerta, el cual justamente regresó en la presente temporada tras su salida de Hull City en Inglaterra y todavía no define su futuro.