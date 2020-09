Problemas para Juanfer Quintero: ¿Por qué se quedaría sin jugar hasta el otro año?

Juan Fernando Quintero fue una de las grandes polémicas en el mercado de fichajes del fútbol argentino por su sorpresiva salida de River Plate en medio de la suspensión del fútbol y hacia China, un exótico destino si se tiene en cuenta su alto nivel deportivo y la baja exigencia en la liga de ese país.

Sin embargo, en el elenco millonario no pusieron mucho freno a su salida porque el Shenzhen dejó a River casi 10 millones de dólares libres más lo que le pagó al colombiano; aunque entre el club y el jugador hubo algunos roces que después se solucionaron.

No obstante, Juanfer Quintero ahora está ante un problema inesperado. No ha sellado del todo su pase al elenco chino, aunque su empresario ya adelantó todo y en ese club lo esperando, el problema es que allí el mercado de pases cierra este miércoles 30 de septiembre y si no lo arreglan ese lío se quedará sin jugar este año.

El colombiano ya se desvinculó de River, estuvo un tiempo en Estados Unidos y hasta hubo rumores de un posible préstamo de Shenzhen hacia un club de la MLS, pero ahora está en Colombia y espera resolver su situación, aunque por ahora con tranquilidad.

Asimismo, el talentoso mediocampista espera la convocatoria de la Selección Colombia para saber si hará parte del equipo de Queiroz en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas hacia Catar 2022.