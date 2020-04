¿Producto del desespero? Nani juega solo en medio de la cuarentena

Mientras el fútbol está detenido en la gran mayoría del mundo, los jugadores se entrenan de la mejor manera posible desde sus hogares buscando no perder su forma física ni el ritmo de competencia, sin embargo, está claro que esta es una tarea difícil y que el fútbol competitivo no se podrá retomar tan pronto como se permita que los equipos vuelvan a jugar, pues se necesita un periodo de reacondicionamiento.

Sin embargo, buscando no perder esa condición y no llegar de la cuarentena sin haber tocado un balón, el futbolista portugués Nani se entrena de una manera muy particular, la cual se podría considerar que es producto del desespero, pero en la que muestra toda su habilidad, mientras se exige a fondo para evitar que la pelota toque el suelo, generando un reto bastante complicado.

En una especie de mesa de ping pong, el exManchester United, pasa la pelota de lado a lado y realiza un par de toque para no dejarla caer. Lo gracioso y extraño, en este caso, es que Nani no juega contra nadie, lo hace contra él mismo, pues parece que no tiene con quién disfrutar de esto, pero sí aprovecha para ponerse en forma, no perder esa magia que lo ha caracterizado en su juego y exigirse un poco mientras se divierte.

Nani jugó 30 partidos durante la temporada pasada de la MLS con Orlando, anotó 12 goles y fue una de las figuras de su equipo, demostrando que su talento permanece intacto, pese a que haya dejado de ser ese jugador desequilibrante y que peleaba por el galardón como uno de los mejores del mundo, como cuando llegó a Inglaterra.