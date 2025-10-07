Protestas en Bogotá pusieron en riesgo la llegada de América al partido con Millonarios

Este martes 7 de octubre se adelantan protestas en varios sectores de Bogotá por parte de grupos activistas pro Palestina, rechazando los ataques genocidas por parte de Israel. Esto ha afectado seriamente la movilidad en la ciudad y el partido de fútbol Millonarios vs América no es ajeno a ello.

Embajadores y Escarlatas se enfrentarán a partir de las 7:30 p. m. en el estadio El Campín por la fecha 14 de la Liga Betplay del segundo semestre, pero las protestas forzaron el desvío del bus de América rumbo al recinto deportivo.

Pues el itinerario de la delegación vallecaucana ya tenía trazada una ruta para llegar a El Campín, pero debido a las protestas que se adelantan, fue necesario cambiar el trayecto y desviar por la calle 57 en sentido oriente - occidente.

Teniendo en cuenta que la calle 57 colinda con el costado norte de el estadio El Campín, hay una buena cantidad de aficionados de Millonarios por la zona, muchos de ellos integrantes de la barra 'Comandos Azules', por lo que hubo riesgo de agresión al bus de América.