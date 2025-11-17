Actualizado:
Lun, 17/11/2025 - 12:56
PSG le está cobrando una millonaria indemnización a Kylian Mbappé
El club francés consideró que hubo una pérdida de oportunidad y responsabiliza al futbolista.
El conflicto legal entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando el club parisino exigió al delantero una indemnización de 180 millones de euros por lo que calificó como una “pérdida de oportunidad” derivada de su negativa, en julio de 2023, a aceptar un millonario traspaso a otro equipo.
La reclamación del PSG surge como respuesta a la demanda de 240 millones de euros presentada por Mbappé, quien alega irregularidades en la clasificación de su contrato y asegura haber sido víctima de acoso moral durante los últimos meses de vínculo con la institución.
Durante la audiencia en el tribunal de la Magistratura de Trabajo de París, la abogada principal del jugador, Delphine Verheyden, denunció “numerosas presiones” del club francés por la negativa de Mbappé a renovar hasta 2025, y subrayó que el supuesto pacto para extender el contrato “no es válido” al no haber sido homologado.
Verheyden afirmó que su cliente sufrió “una enorme presión psicológica y mediática”, recordando el periodo en el que Mbappé fue apartado del plantel profesional en el verano de 2023 solo por sostener su decisión de cumplir su contrato original hasta 2024.
El delantero francés fue excluido del once titular al inicio de la temporada 2023-24, y el club llegó a advertirle que no volvería a jugar si no firmaba la renovación. Sin embargo, Mbappé regresó al equipo tras la primera jornada del campeonato.
El PSG argumenta que ese retorno se produjo después de un acuerdo por el cual el futbolista habría renunciado a parte de las sumas adeudadas para no afectar las finanzas del club, una versión que la defensa del ahora jugador del Real Madrid niega rotundamente.
La abogada también desmintió la existencia de una oferta formal para que Mbappé jugara en Arabia Saudí, asegurando que la supuesta propuesta de 300 millones de euros “nunca llegó a su escritorio”, pese a que el club afirma que sí existió.
Mbappé, quien fichó por el Real Madrid en 2024 tras finalizar su contrato sin generar traspaso, reclama 55 millones de euros en primas y salarios que considera impagos. Sus abogados sostienen que, si su contrato hubiese pasado a ser indefinido, el PSG debería abonarle hasta 240 millones de euros por daños y perjuicios.
