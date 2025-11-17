PSG le está cobrando una millonaria indemnización a Kylian Mbappé

El conflicto legal entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando el club parisino exigió al delantero una indemnización de 180 millones de euros por lo que calificó como una “pérdida de oportunidad” derivada de su negativa, en julio de 2023, a aceptar un millonario traspaso a otro equipo.

Puede leer: Infantino se deshizo en elogios a Colombia y su hinchada; esto dijo

La reclamación del PSG surge como respuesta a la demanda de 240 millones de euros presentada por Mbappé, quien alega irregularidades en la clasificación de su contrato y asegura haber sido víctima de acoso moral durante los últimos meses de vínculo con la institución.

Durante la audiencia en el tribunal de la Magistratura de Trabajo de París, la abogada principal del jugador, Delphine Verheyden, denunció “numerosas presiones” del club francés por la negativa de Mbappé a renovar hasta 2025, y subrayó que el supuesto pacto para extender el contrato “no es válido” al no haber sido homologado.

Verheyden afirmó que su cliente sufrió “una enorme presión psicológica y mediática”, recordando el periodo en el que Mbappé fue apartado del plantel profesional en el verano de 2023 solo por sostener su decisión de cumplir su contrato original hasta 2024.