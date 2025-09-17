PSG rompería mercado de fichajes: pagaría cláusula por otra figura de Barcelona

Para nadie es un secreto que Barcelona cuenta con una de las mejores plantillas de jugadoras a nivel mundial de clubes, con grandes figuras que han logrado salir campeonas a nivel de selección nacional, en especial de España, de la Champions League e incluso ganadoras del Balón de Oro como lo son Aitana Bonmati y Alexia Putellas.

Sin embargo, esta gran presencia a nivel internacional claramente despierta el interés de otros clubes por contar con estas figuras y PSG ha sido uno de los primeros en demostrarlo. Por el momento se ha hablado sobre el posible traspaso de Alexia Putellas al PSG, pero junto a ella se sumaría la joven mediocampista, Vicky López, quien también causó grandes sensaciones en el club parisino.

PSG también quiere fichar a Vicky López

En los últimos meses, el nombre de Vicky López ha ganado aún más protagonismo dentro del fútbol femenino, ya que con apenas 19 años, la centrocampista se ha consolidado como una de las grandes promesas del FC Barcelona, el cual decidió blindarla con un contrato hasta 2028. Esta renovación fue vista como un paso estratégico del club azulgrana para asegurar a una de sus futbolistas más prometedoras.

Sin embargo, la tranquilidad del Barcelona podría verse alterada por la ofensiva de uno de los gigantes del fútbol europeo. el Paris Saint-Germain, el equipo francés, que en los últimos años ha invertido fuertemente en potenciar su sección femenina, no solo ha puesto sus ojos en Alexia Putellas, sino también en la joven Vicky López.

