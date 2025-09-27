PSG sufre antes de la Champions: dos bajas de peso confirmadas ante Barcelona

PSG se respira un aire de inquietud tras la inesperada salida de Vitinha en el partido de Ligue 1 frente al Auxerre. El mediocampista portugués, uno de los pilares del esquema de Luis Enrique, debió abandonar el terreno de juego en el minuto 34 después de sentir molestias físicas, encendiendo las alarmas a pocos días del decisivo duelo contra el FC Barcelona por la Liga de Campeones.

El partido entre el conjunto francés y el club catalán corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League y se jugará el próximo miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys. La cita es crucial para ambos equipos, pero el conjunto parisino llega condicionado por varias ausencias y con dudas en su centro del campo. “El choque ante el Barça será una prueba de carácter”, comentan en Francia, reflejando la tensión del momento.

El técnico asturiano había apostado por rotaciones en la liga doméstica para preservar a sus principales figuras, sin embargo, el imprevisto con Vitinha trastocó sus planes. Jugadores como Hakimi, Nuno Mendes, Pacho y Barcola descansaron, pero la baja del portugués obliga a repensar el mediocampo. Hasta el minuto 33, el luso había sido protagonista con una asistencia clave en la victoria parcial, mostrando su importancia en la creación de juego y equilibrio táctico.

Si el diagnóstico confirma su ausencia, Luis Enrique afrontará un escenario complejo, pues se sumaría a una lista de lesionados que incluye a Dembélé, Doué, Joao Neves, Marquinhos y Fabián Ruiz. Algunos de ellos aún tienen opciones de recuperarse a tiempo, pero el panorama sigue siendo incierto. “Necesitamos a todos en su mejor nivel”, dijo una fuente cercana al vestuario, evidenciando la preocupación interna.

Más allá del número de bajas, lo que más inquieta es la función específica de Vitinha. Su capacidad para recuperar balones, iniciar transiciones rápidas y llegar al área rival no tiene un sustituto natural en la plantilla. Un reemplazo forzado obligaría a modificar el esquema táctico, afectando la fluidez del equipo. Esta situación añade una carga extra en el plano psicológico para un grupo que ya venía lidiando con contratiempos físicos.

Para el Barcelona, la coyuntura representa una oportunidad de oro. Saben que un adversario debilitado en su medular puede facilitar su plan de juego, aunque en el club catalán se mantienen cautelosos. Confiarse ante un rival de la talla del PSG, incluso con ausencias, sería un error. “No podemos relajarnos”, repiten en la ciudad condal, conscientes de que el cuadro parisino sigue teniendo armas ofensivas de peso.

Las próximas horas serán determinantes para saber si Vitinha podrá estar en el partido del miércoles. Mientras tanto, en París y Barcelona se aguarda el parte médico definitivo y las decisiones estratégicas de Luis Enrique, en un enfrentamiento que promete ser clave para definir el rumbo del grupo en la Liga de Campeones.