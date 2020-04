PSG volvió a festejar un título pero esta vez lo consiguió en los escritorios

Tras la determinación del Gobierno Francés de dar por terminadas las competencias deportivas en la presente temporada (hasta septiembre de 2020), los clubes franceses habrían tomado una decisión final sobre la clasificación general, luego de darse por terminada la Ligue 1 y toda competencia futbolística, por lo que a través de la Liga de Fútbol Profesional hicieron público su fallo.

Dicha conclusión, tal como lo había revelado el periodista Joel Domenighetti del diario galo, 'L'Equipe', afirma que PSG será proclamado campeón de la Ligue 1 y que, junto a Olympique de Marsella y Rennes, los parisinos serán los representantes franceses en la próxima edición de la Champions League, siguiendo el protocolo de 'puntos conseguidos por partido', índice que había sido sugerido por la Federación Francesa de Fútbol para que se tomaran las determinaciones.

A diferencia de PSG y los clubes mencionados anteriormente, no todo es alegría luego de este hecho, pues Amiens y Toulousse no pudieron evitar el descenso y la próxima temporada harán parte de la Ligue 2, pues perdieron su categoría luego de una terrible campaña que no les permitió continuar en el campeonato de primera división francesa.

Para finalizar este aspecto y, de acuerdo al índice usado y a la determinación del título y los descensos, también se eligieron los clubes participantes en la próxima temporada de la Europa League 2020/21, por lo que Lille, Reims y Niza fueron los elegidos para llegar al segundo torneo de mayor importancia a nivel continental.

La Uefa no comparte esta decisión por parte de los clubes y ya se había manifestado luego de que en Bélgica se asumiera una posición parecida, sin embargo, entendiendo el difícil panorama en Francia, aceptaría que en el país no se jugara más fútbol hasta la siguiente temporada.