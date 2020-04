Tras un buen paso por Boca Juniors, que le permitió tener posibilidades de llegar al fútbol europeo, Wilmar Barrios se ha consolidado en Zenit y en la Selección Colombia, donde es uno de los jugadores fundamentales del medio campo y ha logrado demostrar una serie de características que lo han convertido en ficha inamovible del esquema del equipo 'Tricolor'.

Por eso, en entrevista con el periodista argentino Federico Bulos, el volante contó cómo fue ese paso por Boca y la forma en la que salió del club, señalando su molestia por algunas versiones que generó la prensa y de las que hablaron los hinchas, y tocando un tema fundamental como lo fue su presencia en el Mundial de Rusia, la cual contó que estuvo en duda.

En primer lugar, habló de su fanatismo por el equipo 'Xeneize': "Siempre que puedo me quedo trasnochando para verlo (a Boca). Pero después me pongo a ver y mirar a las gradas, al salir los excompañeros a la cancha y toda esa energía que le mandan desde las tribunas para que cada uno pueda dar lo mejor me hace acordar a mí también esa sensación linda que sentía cuando iba del hotel a la cancha, al vestuario".

Y sobre la forma en la que se vivió la final de la Copa Libertadores en Madrid, que marcó su último partido con el club, añadió: "Llegué marcado por las cosas que se inventaron, y encima tuve la mala suerte de ser expulsado. Si no me hubiesen echado quizás la historia habría sido otra, porque soy consciente de que hasta ese momento el partido estaba parejo. Ninguno de los dos había tenido demasiadas situaciones claras. Para mí pudo haber sido amarilla. Fue una frustración tremenda porque en ningún momento tuve la intención de pisar a Exequiel (Palacios). Por mala suerte me tocó".

Así que tras este momento, considera que le faltó respaldo: "Después de la final me puse a pensar: '¿Y ahora qué será?' Todo lo que venía haciendo se ha ido a la nada. Me estaban crucificando. Esos días fueron bastante duros en lo personal, también para la familia. Después de un tiempo me mentalicé y me preparé con todo en la pretemporada para volver. Nunca hablé con el presidente (Angelici). Sí lo hice una vez con Burdisso. A la vez pensaba: 'Han traído a Campuzano, han traído a Marcone, seguramente estén pensando en el que me vaya'. Si no se daba en ese momento iba a ser a mitad de año".

De igual manera, añade que le faltó respaldo de Guillermo: "No sé si lo que me faltó fue más respaldo de Guillermo y del cuerpo técnico. Me fastidié cuando se empezaron a decir cosas de mí. Faltó que, como cabeza del grupo, de pronto lo hicieran para afuera, porque ellos sabían realmente lo que estaba pasando. Pero bueno, yo creo que cada quien piensa o maneja las situaciones de manera diferente".

Sobre las varias especulaciones que había respecto a su situación y a lo que se decía desde antes, fue claro: "Muchas veces tuve ganas de salir a hablar, cuando se dijo que yo estaba lesionado, que no quería jugar. ¿De dónde sacan tanta mentira? Incluso tuve miedo cuando fui a la preparación del Mundial, porque llegué con molestias de la lesión que venía arrastrando. Yo entrenada un día y paraba dos. No venía teniendo un entrenamiento tan intenso (durante) el periodo antes de la preparación del Mundial, allá llegué con muchas molestias. Era posible que hubiera podido quedar afuera. Y nadie sabe eso".

Y cerró hablando de su deseo de volver al equipo: "Siento que todavía me falta un capítulo. Creo que todo el proceso que venía haciendo era para salir bien de Boca, pero tuve la mala suerte de que no se dio bien en ese momento. Ojalá pueda regresar en algún momento, porque me quedó eso pendiente, y me imagino, pienso y a veces hasta sueño volver a estar ahí, volver a vivir esa sensación que viví hasta hace un año".