Puerta no da nada por seguro en la selección: “Trabajo para volver en marzo”

“Esto se gana con trabajo”: Puerta no da nada por sentado en la Selección

A pesar de su gran debut, Puerta fue claro al afirmar que no se siente con el cupo asegurado para la próxima convocatoria de marzo. Para él, el mensaje está claro, el llamado a la Selección depende del día a día en su club.

“El profe y el cuerpo técnico siempre han estado pendientes de mí. Hay que hacer las cosas bien, esto se gana con el trabajo en el club en cada partido. La idea es hacer todo bien para estar nuevamente en el mes de marzo”, afirmó el volante, consciente de la competencia interna que existe en el mediocampo colombiano.

Puerta también destacó que la regularidad y el ritmo de competencia son claves para mantenerse en el radar del entrenador.

“Creo que el estar compitiendo, el estar jugando es un plus para uno, el poder estar ahí en la Selección. Como lo dije antes, es seguir trabajando y haciendo lo mejor y seguir jugando para estar ahí en la convocatoria de marzo”, añadió.