'Pulpo' Viera desmintió rumores de coronavirus y se recupera tras infección

Tras la hospitalización de Alexis 'Pulpo' Viera, exjugador de América de Cali y quien reside en la ciudad vallecaucana, hubo una serie de rumores respecto a su estado de salud, palabras que el propio Viera salió a desmentir en diálogo con el 'Supercombo del Deporte' en Radio Red de Cali en una breve entrevista en la que comentó qué le sucedió y las pruebas que le han realizado durante su estadía en la clínica.

"Hace seis días que estoy con fiebre y esto me tiró a la cama. Sentía puntadas en la cabeza, dolor en el cuerpo y la espalda y esto me quitaba todas las fuerzas. Así que vinimos a la clínica porque es importante hacer los exámenes para descartar algunas cosas y más con todo lo que estamos pasando a nivel mundial", arrancó diciendo el 'Pulpo' respecto a su estado de salud actual y lo que sentía.

Luego contó los exámenes que le han hecho y el diagnóstico: "En primera instancia se descartó que fuera dengue, después se descartó cualquier problema en los pulmones y posteriormente fue descartado cualquier indicio de Covid-19, por los que todo indica que es una infección urinaria, debido a los procedimientos que yo me realizo y que nunca me habían afectado en cinco años".

"Estamos bien, con la mayor fuerza, aunque no es fácil estar acá con fiebre alta y con la energía que va y viene. Se estima que estaré unos cuatro o cinco días más (en la Clínica), hasta recibir los antibióticos y que me baje la fiebre, pero eso es lo mejor porque estoy en buenas manos, en una excelente Clínica. Desde que sufrí el incidente, acá me conocen todos y les tengo y me tienen mucho cariño. Estoy en buenas manos y de acá tengo que salir bien", recalcó.

Y concluyó con un mensaje positivo: "Lo importante es cuidarse, empezar a luchar contra lo malo que está en el cuerpo y también luchar desde lo mental. Esto me va a dar una experiencia más para contarle a la gente, pero ahorita lo más importante es salir adelante".