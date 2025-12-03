Pumas ya habla del fichaje de James Rodríguez: primera versión oficial

El directivo se mostró enfocado en estructurar las prioridades internas antes de comprometer recursos en incorporaciones de alto perfil. Su primer paso será reunirse con el entrenador Efraín Juárez, a quien escuchará para conocer los requerimientos reales del plantel.

Solo después de ese análisis, dijo, se evaluará la pertinencia de agregar nuevos nombres, incluido el del exjugador del Real Madrid. Esta postura ha generado una pausa natural en los rumores que venían alimentando la expectativa en México y Colombia.

En otra perspectiva, no se puede ignorar que el volante cafetero se encuentra en libertad contractual tras su salida de Club León, situación que lo convierte en una oportunidad tentadora para escuadras de la Liga MX que buscan talento experimentado para el 2026.

Pumas ha sido mencionado con fuerza, especialmente por la afinidad del '1' cafetero con varios integrantes del entorno universitario como el portero Keylor Navas. La presencia de figuras conocidas y un proyecto renovado habrían despertado el interés del futbolista, según versiones de prensa mexicana.

Mirando el panorama más amplio, diversos medios han señalado que el conjunto auriazul estaría trabajando en una propuesta formal para incorporar al colombiano. Incluso se ha hablado de que su perfil encajaría en la necesidad de reforzar la zona de creación, más aún después de la partida de jugadores con vocación ofensiva. Sin embargo, nada de ello ha sido confirmado por los directivos, quienes prefieren no acelerar decisiones hasta tener claridad completa del proyecto deportivo.

Desde el enfoque del rendimiento, es comprensible que la dirigencia universitaria actúe con cautela. El paso reciente de James por León generó opiniones divididas. Algunos sectores de la prensa criticaron su regularidad y cuestionaron su impacto en momentos claves de la campaña. Estos antecedentes podrían influir en la evaluación interna de Pumas, especialmente tratándose de un futbolista que, aunque talentoso, representa una inversión significativa dentro de cualquier presupuesto.