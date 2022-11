El central del Barcelona Gerard Piqué comunicó su retirada del fútbol y que el partido del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según publicó en un vídeo en sus redes sociales.

Vea también: ¿Cuándo jugará Piqué su último partido con el FC Barcelona?



"Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo", afirma Piqué en el vídeo titulado 'Culers', os tengo que contar una cosa.



En el vídeo, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será", señaló.

Tras ese momento que sacudió el mundo del fútbol, el exbarcelonista Carles Puyol aseguró este jueves, al conocer la retirada de Gerard Piqué, que se ha sido "muy injusto" con el actual central porque "pocos han defendido la camiseta del Barça" como lo ha hecho él.

Le puede interesar: [Video] Ya es un hecho: Gerard Piqué confirmó su retiro del fútbol



Puyol realizó una publicación en Instagram con el siguiente texto (en catalán), acompañado por una foto compartiendo mesa con Piqué:



"Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré decir que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo"