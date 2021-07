Qué canal transmite Honduras vs Granada; Copa de Oro

Honduras debuta este martes en la Copa Oro 2021 ante Granada con el reto de mantener la hegemonía clara que logró en las dos anteriores confrontaciones en el torneo de Concacaf.

HONDURAS VS GRANADA: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Honduras, el compromiso Honduras vs Granada se puede ver por Deportes TVC, Telesistema Honduras. En Granada se ve por Flowsports.co, Flow Sports App. En Estados Unidos por TUDN.com, FOX Sports App, Univision NOW, TUDN App, UniMás, Foxsports.com, Fox Sports 1, TUDN USA, SiriusXM FC.

Honduras: 6:00 pm

Granada: 5:00 pm

México: 6:00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico)

El partido se disputa en el BBVA por el Grupo D, integrado también por Panamá y Catar que llega como invitado a la justa de Concacaf.

Aunque la "H" comparece disminuida porque varios jugadores titulares integran la selección sub23, que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, aparece como favorita ante los granadinos, a juzgar por los enfrentamientos anteriores.

En la Copa Oro 2011 la selección de Honduras goleó 7-1 a su similar de Granada, por el Grupo B jugado en el FIU Stadium. También el 11 de julio del 2009 por la Copa Oro, los 'catrachos' triunfaron con goleada de 4-0.

Sin embargo, el técnico canadiense de Granada, Michael Findlay, se manifestó con optimismo de revertir el historial.

"La Copa Oro es una gran oportunidad para evaluar nuestro progreso y nuestro fútbol en general. No hay mejor lugar para hacerlo que competir con equipos como Honduras, Qatar y Panamá", manifestó Findlay en entrevista con Concacaf.com

"Partimos como víctimas… francamente, no creo que mucha gente espere que seamos exitosos, excepto yo, nuestro staff y, lo más importante, nuestros jugadores. Pero me gusta la posición de no favoritos", añadió.

"Tenemos la ilusión de hacer una gran Copa Oro", resaltó el técnico uruguayo de Honduras, Fabian Coito. "Estamos trabajando para que mejoren nuestros porcentajes de posesión y así tener mejores posibilidades de ataque", agregó.