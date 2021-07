Qué canal transmite Trinidad y Tobago vs El Salvador; Copa de Oro

Alentado por su victoria en el debut ante Guatemala, El Salvador busca ante Trinidad y Tobago un triunfo que le dé el boleto a la segunda ronda de la Copa Oro-2021 de la Concacaf.

TRINIDAD Y TOBAGO VS EL SALVADOR: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Guatemala, el compromiso Trinidad y Tobago vs El Salvador se puede ver por TCS GO y Canal 4 El Salvador. En Trinidad y Tobago se ve por Flow Sports. En Estados Unidos por TUDN.com, Fox Sports 1, TUDN USA, Univision NOW, FOX Sports App, Foxsports.com, UniMás, TUDN App.

El Salvador: 5:30 pm

Trinidad y Tobago: 7:30 pm

México: 6:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico)

"Tenemos un partido mucho más difícil el miércoles (ante Trinidad), pero también esperamos hacerlo de buena manera", declaró el defensa de la selección cuscatleca Bryan Tamacas.

Trinidad y Tobago empató 0-0 con México el sábado en el encuentro de apertura del grupo, mientras que el domingo El Salvador venció 2-0 a Guatemala, que sustituyó a último momento a la selección de Curazao, excluida del torneo por un brote de covid-19 en su delegación.

"Sabemos lo difícil que es Trinidad y lo demostró en la cancha contra México", reconoce Tamacas.

Según el zaguero, para afrontar a los 'Soca Warriors' su equipo trabaja en la idea de "poner la pelota en el piso, girarla lo más rápido posible y generar espacios (...) para llegar con muchos jugadores al arco rival".

El centrodelantero salvadoreño Marvin Márquez también admite que Trinidad "va a ser un rival muy complicado".

"Esperamos ganar, ganando creo que ya estamos en la segunda fase que es lo que queremos", enfatizó Márquez.

La selección salvadoreña comanda el Grupo A con 3 puntos, le siguen México y Trinidad con un punto y en la cola figura Guatemala sin puntos.

El director técnico de 'La Selecta', Hugo Pérez, realizó el lunes trabajo "regenerativo" con sus pupilos en virtud que el conjunto trinitario será un rival más rápido y fuerte que la ya superada Guatemala.

El técnico de Trinidad, Angus Eve, dijo que la clave para haber "neutralizado" a México, el máximo favorito al título de la Copa Oro, de la que esl campeón vigente, fue establecer un orden defensivo en el que se apegaron "perfectamente al plan de juego".

El Salvador figura en el puesto 69 del ranking de la Fifa, mientras que Trinidad y Tobago está en el 103.