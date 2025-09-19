Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 11:39
¿Qué debe pasar para que Israel 'elimine' a España del Mundial 2026?
La FEF 'amenazó' con no acudir a la Copa del Mundo en caso de que la selección israelí se clasifique.
La Selección España podría no acudir al Mundial 2026 incluso en caso de clasificarse a través de las Eliminatorias UEFA, pues el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) valorará esta opción en caso de que Israel avance a la Copa del Mundo.
¿Por qué España podría no ir al Mundial por culpa de Israel?
Israel ni su federación de fútbol se han pronunciado, y más bien la idea de que España no acuda al Mundial es por iniciativa propia, pues la consideran una manera de protestar ante el genocidio en Gaza.
En definitiva el fútbol está directamente relacionado con la política y así lo han visto en España, que si bien tiene amplias chances de clasificar al Mundial, estaría dispuesta a ceder su lugar, para manifestar el apoyo al veto a Israel.
Y es que el mensaje es claro, España -como otros tantos países- promueve que Israel no participe en competiciones deportivas, tal como se hizo con Rusia -por los ataques a Ucrania- en todas las disciplinas, al punto de ser excluida del Comité Olímpico Internacional (COI).
No obstante, para que se produzca la 'renuncia' de España al Mundial 2026 tendría que clasificar Israel, y a esta altura las cuentas para que esta selección clasifique son un poco difíciles, pues marcha tercera en su grupo y debe apuntarle a ser primera o segunda.
Las cuentas de Israel para clasificar al Mundial 2026
Actualmente el grupo I de las clasificatorias europeas tiene a Noruega en el primer puesto (15 puntos), seguida de Italia (+5) con nueve, Israel con nueve (+4), Estonia con tres y Moldavia sin puntos.
En consecuencia, para avanzar directamente al Mundial, Israel necesita ganar al menos siete de doce puntos en disputa y que Noruega no vuelva a sumar, o de alguna forma reducir la diferencia de seis puntos. Bastante improbable.
Para acudir al repechaje Israel tendría que ser segunda de la zona I, por lo que tendría que ganar y esperar que los italianos sufran algún traspié. Tienen un juego directo el 14 de octubre, pero es en suelo italiano, lo cual complica el panorama.
Calendario de Israel por las Eliminatorias UEFA
Israel tiene que visitar a Noruega el 11 de octubre, a Italia el 14 y a Lituania el 13 de noviembre, y el 16 de ese mismo mes recibirá a Moldavia en el único juego que le resta como local.
