¿Qué debe pasar para que Israel 'elimine' a España del Mundial 2026?

No obstante, para que se produzca la 'renuncia' de España al Mundial 2026 tendría que clasificar Israel, y a esta altura las cuentas para que esta selección clasifique son un poco difíciles, pues marcha tercera en su grupo y debe apuntarle a ser primera o segunda.

Las cuentas de Israel para clasificar al Mundial 2026

Actualmente el grupo I de las clasificatorias europeas tiene a Noruega en el primer puesto (15 puntos), seguida de Italia (+5) con nueve, Israel con nueve (+4), Estonia con tres y Moldavia sin puntos.

En consecuencia, para avanzar directamente al Mundial, Israel necesita ganar al menos siete de doce puntos en disputa y que Noruega no vuelva a sumar, o de alguna forma reducir la diferencia de seis puntos. Bastante improbable.

Para acudir al repechaje Israel tendría que ser segunda de la zona I, por lo que tendría que ganar y esperar que los italianos sufran algún traspié. Tienen un juego directo el 14 de octubre, pero es en suelo italiano, lo cual complica el panorama.

Calendario de Israel por las Eliminatorias UEFA

Israel tiene que visitar a Noruega el 11 de octubre, a Italia el 14 y a Lituania el 13 de noviembre, y el 16 de ese mismo mes recibirá a Moldavia en el único juego que le resta como local.