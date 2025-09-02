¿Qué edad tenían los jugadores de Selección Colombia cuando Dayro ganó la Libertadores?

La presencia de Dayro Moreno en la convocatoria ha generado algunos hechos curiosos. Uno de los más llamativos tiene que ver con su edad y amplio recorrido.

En su palmarés, Dayro tiene el título de la Copa Conmebol Libertadores de 2004 con la camiseta de Once Caldas.

Moreno alzó el campeonato cuando tenía 19 años y alternaba la titularidad del equipo dirigido por el profe Luis Fernando Montoya.

Actualmente, el atacante de 39 años es el hombre de mayor edad de la Selección Colombia y jugadores como Marino Hinestroza, Yerson Mosquera y Jáminton Campaz solo tenían dos, tres y cuatro años, respectivamente cuando Dayro Moreno quedó campeón de la Copa Libertadores.