Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 12:51
¿Qué edad tenían los jugadores de Selección Colombia cuando Dayro ganó la Libertadores?
Dayro Moreno es el jugador con más edad de la actual Selección Colombia.
La convocatoria de Dayro Moreno ha sido, sin duda, la gran sorpresa en la convocatoria de Néstor Lorenzo para integrar la Selección Colombia que enfrentará a Bolivia y a Venezuela en las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
Dayro recibió el llamado, teniendo en cuenta el brillante desempeño demostrado con la camiseta de Once Caldas en la Copa Conmebol Sudamericana, certamen en el que es el actual goleador con ocho anotaciones.
La presencia de Dayro Moreno en la convocatoria ha generado algunos hechos curiosos. Uno de los más llamativos tiene que ver con su edad y amplio recorrido.
En su palmarés, Dayro tiene el título de la Copa Conmebol Libertadores de 2004 con la camiseta de Once Caldas.
Moreno alzó el campeonato cuando tenía 19 años y alternaba la titularidad del equipo dirigido por el profe Luis Fernando Montoya.
Actualmente, el atacante de 39 años es el hombre de mayor edad de la Selección Colombia y jugadores como Marino Hinestroza, Yerson Mosquera y Jáminton Campaz solo tenían dos, tres y cuatro años, respectivamente cuando Dayro Moreno quedó campeón de la Copa Libertadores.
Edad de los jugadores de la Selección Colombia
Luis Suárez - 27 años
Jhon Córdoba - 32 años
Marino Hinestroza - 23 años
Jhon Arias - 27 años
Jáminton Campaz - 25 años
Luis Díaz - 28 años
Juan Fernando Quintero - 32 años
James Rodríguez - 34 años
Jorge Carrascal - 27 años
Juan Camilo Portilla - 26 años
Kevin Castaño - 24 años
Jefferson Lerma - 30 años
Richard Ríos - 25 años
Andrés Felipe Román - 29 años
Santiago Arias - 33 años
Daniel Muñoz - 29 años
Johan Mojica - 33 años
Álvaro Angulo - 28 años
Yerry Mina - 30 años
Yerson Mosquera - 24 años
Dávinson Sánchez - 29 años
Jhon Lucumí - 27 años
David Ospina - 37 años
Camilo Vargas - 36 años
Kevin Mier - 25 años
Edad de los jugadores de la Selección Colombia cuando Dayro ganó la Copa Libertadores
Luis Suárez - 7 años
Jhon Córdoba - 11 años
Marino Hinestroza - 2 años
Jhon Arias - 7 años
Jáminton Campaz - 4 años
Luis Díaz - 7 años
Juan Fernando Quintero - 11 años
James Rodríguez - 13 años
Jorge Carrascal - 6 años
Juan Camilo Portilla - 6 años
Kevin Castaño - 4 años
Jefferson Lerma - 10 años
Richard Ríos - 4 años
Andrés Felipe Román - 9 años
Santiago Arias - 12 años
Daniel Muñoz - 8 años
Johan Mojica - 12 años
Álvaro Angulo - 7 años
Yerry Mina - 10 años
Yerson Mosquera - 3 años
Dávinson Sánchez - 8 años
Jhon Lucumí - 6 años
David Ospina - 16 años
Camilo Vargas - 15 años
Kevin Mier - 4 años
Fuente
Antena 2