"Que en paz descanse": James finalmente se refirió a Freddy Rincón

James se refirió a la polémica por su candidato a ganar la Champions

James Rodríguez armó polémica en algunos sectores al elegir a Liverpool sobre Real Madrid como campeón de la próxima Champions League.

Ante la reacción que generó lo dicho, James se defendió en una nueva transmisión en Twitch en donde aseguró que no tiene nada de malo lo señalado.

"Si decía que el Real Madrid me iban a decir que porqué no apoyaba a 'Lucho', al colombiano. Al Madrid le tengo cariño y lo llevo en mi corazón. Pero 'Lucho' es mi amigo, es mi compañero. Qué tiene de malo que quiera que gane él. Si gana el Madrid también estaría feliz por Ancelotti y mis excompañeros. No armen polémica donde no hay. Arman cosas donde no hay, no dije nada malo", afirmó.